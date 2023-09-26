《國際經濟》油價飆！ 高盛下修美成長預測、標普這樣看升息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著第三季進入尾聲，高盛下修美國未來兩季經濟成長預測，並維持今年美國央行不會再升息的預期不變。標普則預期今年聯準會還將再升息一次，且到今年底美國經濟將放緩。

近來原油價格持續走高，引發通膨可能反彈的擔憂。

高盛在上周將未來12個月的布蘭特原油價格預測從每桶93美元調升至每桶100美元，而這也是華爾街普遍的看法，摩根大通則警告供應面的衝擊和能源業的「超級周期」可能帶動布蘭特原油價格站上每桶150美元。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在最新的報告中表示，汽油零售價格漲勢仍在可控範圍，料將不會給美國經濟帶來重大打擊，但衝擊仍然難免，可能導致未來兩季美國國內生產毛額（GDP）季增年率縮水，因此該投銀將美國今年第四季GDP成長預測下修0.4個百分點，至0.7%；將明年第一季GDP成長預測下修0.2個百分點，至1.9%。此外，高盛預估美國消費者支出增長可能縮減0.5個百分點。

Hatzius並表示，汽油價格上漲應該不會影響美國核心通膨走勢，因此他維持聯準會今年不會再升息的預期不變。

標普預期今年聯準會還將再升息一次，且美國經濟增長將在今年餘下時間減速，未來兩年的成長力道可能低於平均水準。此外，標普預估聯準會的緊縮貨幣政策將在明年第二季到頂。

標普將今年美國GDP成長率預測從1.7%上修至2.3%，但預期2024年成長率放緩至1.3%、2025年GDP成長率預估為1.4%，2026年為1.8%。