台積電3奈米爆單也沒用？蔡明彰揭台股Q4行情3套劇本

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電3奈米傳出訂單激增，高通等4大客戶爭相導入，估明年下半年月產能衝上10萬片，但資深分析師認為，至今年底3奈米仍僅有蘋果1家客戶，產能利用率偏低之餘，從在美ADR淪費半最弱成分股來看，神山在台股價仍有向下比價壓力，回測510元年線風險未除，並推演出台股Q4行情的3套劇本，Fed若推遲至12月才升1碼，將是最糟情境，而3大權值股中，僅聯發科較易受高息ETF青睞。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，月、季均線為中期多空最簡易判讀工具。月、季均線黃金交叉將帶出中期多頭，依照台股慣性，時間持續2~3個月。反之，月、季均線死亡交叉走入中期空頭，整理時間2個月。

上波由4/26的15284點起漲，大盤5/17叩關16000點，月、季均線黃金交叉，漲到7/31創17463高點，中多格局確實達2~3個月。而這次大盤在8/10出現月、季均線死亡交叉，大約在16600點走入中期整理，若中空時間2個月，估計在國慶日附近，大盤結束這波修正。

油價、美元、債券收益率處於高位，通膨預料第4季反彈，Fed暗示年底前可能再升息1次，估計美股標普500年底指數與現在持平，但今年來漲幅大的科技股那斯達克漲26％，費半更漲33％，績效遠大於標普的13％，所以科技股今年底相對承受獲利回吐壓力。

台股以美股馬首是瞻，今年GDP下修至1.61％，無法保2，迄8月出口連12黑，但台股今年來上漲16％，很大的因素受惠美股科技股的帶動，這次最影響是輝達，成也輝達、敗也輝達，費半及那斯達克的月、季均線死亡交叉，在輝達8/24財報公布後利多出盡，目前那指及費半都破底，估計要到Fed在11/1決策會議前後才會落底。

蔡明彰強調，台股上波15284點漲到17463點，大漲2179點，漲幅太大，若修正0.618比例，支撐在16114點，年底前還有11/1及12/13兩次FOMC，台股後市行情將有3種情境。

第一，若11月升息、12月就不會再升，台股11~12月會有較強反彈能量。第二，若11月不升息，推延到12月升息，對台股第4季行情較負面。第三，最好的狀況是從現在到年底不再升息，台股意外大利多，突破17463點輕而易舉，當然這個情境的機率最小。

10年期公債收益率為資產定價之錨，台股第1大權值股台積電，每季配息3元，1年12元，殖利率2.2％，是美國10年期公債收益率4.5％的一半。傳台積電通知高端晶片製造設備商延後交貨，3奈米晶片報價昂貴，今年底前只有蘋果1家客戶，3奈米產能利用率偏低。

台積電股價取決先進製程，本波下探年線510元的機率存在，台積電ADR目前價位85美元，早已跌破200日線90美元，暗示普通股也將有壓力。有個奇特現象，費半成分股意外最弱居然是先進製程的台積電ADR及EUV生產商的艾司摩爾，領先失守200日均線，間接表示上述傳聞非空穴來風。

第2大權值股鴻海今年EPS估8~9元，明年股利估4元，殖利率3.8％，也比不上10年期公債收益率。

聯發科為台股第3大權值股，股利政策80％~85％配發率為常態，現金股利再加發16元特別現金股利，今年EPS估43元，以配發率80％計算，現金股利 34元加上16元特別股利，估計明年股利50元，以目前價位計算，殖利率6.7％，應會成為未來眾多高股息ETF的首選標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。