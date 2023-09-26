Google彰化資料中心10周年 協助打造亞洲矽谷

Google 宣布，位於彰化的資料中心，已經啟用滿10年，Google表示，過去10年來，台灣已逐漸成為 Google 網路基礎建設佈局中的戰略樞紐，在實現全球 AI、雲端、以及軟硬體整合的願景進程中扮演重要角色，而 Google 亦將持續實踐「Google智慧台灣計畫」的長期承諾，透過不斷投入雲端基礎建設的發展，協助台灣成為亞洲矽谷。

Google全球資料中心營運資深總經理 Gary Demasi 表示，資料中心是 Google 實現創新科技的超級電腦，達成「讓 AI 幫助所有人」 目標的基石 。 很開心在過去10年期間，逐漸落實了在台灣投入建置和擴建資料中心的承諾，並且在滿足全球和亞太區使用者需求的同時，也帶動了台灣的周邊產業經濟，以及環境永續和社區發展的進步。感謝台灣的政府單位、產業合作夥伴、以及當地社區多年來的支持，讓Google可以一起成長，繼續為共同的願景努力。

Google於2013年於彰濱工業區正式啟用的資料中心，是Google在亞太區的首座資料中心，在這10年期間不斷擴建與運轉，除了支援亞太區與台灣的網路用戶，亦與Google位於全球各地的Google資料中心互相備援。

而位於台灣、亞太區首座的Google Cloud 據點今年也設置屆滿10年，為快速成長的企業雲端需求提供堅實的後盾。由於資料中心與 Cloud Region於台灣的設置，再加上台灣優越的地理位置，Google 在過去幾年期間陸續投資了四條於台灣上岸的國際海底電纜，包括已啟用的 FASTER 台灣延伸段 與 PLCN 、興建中的 Apricot，以及近期才宣布投入、首次採用多核心光纖 (Multi-core Fiber, MCF) 的 TPU。截至 2021年， Google 所投資、於台灣上岸的國際海底電纜項目，已為台灣創造超過 6.4 萬個工作機會、以及 260 億美元的 GDP 貢獻。

節能減碳是 Google 的長期使命，更是資料中心在運轉期間不曾停歇的行動。即使運算需求逐年提高，Google 資料中心依然能持續突破節能效率。平均而言， Google 資料中心比一般資料中心節能 1.5 倍，且 Google 資料中心五年前的用電量 ，可在現今產生高出三倍的運算力。Google 為資料中心研發出具備碳智慧 （carbon intelligence）的運算平台，讓資料中心可以針對最易取得零碳排電力的位置和時段，調節或轉移用電需求。Google 亦將自行設計的高節能 Tensor Processing Unit（TPU）部署於資料中心，讓伺服器大幅提高效能，輕鬆執行智慧溫控、燈光和冷卻控制。

在永續議題中，水資源的節約與再利用也是Google的核心目標。透過內部各資料中心的評比，Google發現以冷卻水降溫的資料中心，可較空調降溫的資料中心節省約10％的電力、降低10％的碳排放。因此，Google在台灣的資料中心在設計之初便選擇以冷卻水降溫，且致力透過各種方式降低用水量，如：以夜間降溫、熱能儲存、雨水貯留等系統。另外，透過台灣政府的指導與合作，Google 位於彰化的資料中心於 2022 年起便轉換為 100％ 工業用水，確保與民生用水分流。