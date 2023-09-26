2022年前十大PCB板廠 台廠五家入列第一領先群

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知名市場研究機構「N.T.Information」公布2022年全球前十大PCB廠排名，台廠臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、健鼎（3044）、南電（8046）進入第一領先群，拿下全球1、2、4、7、8等排名；2022年台廠市佔率合計達31.97％，位居全球第一。

全球PCB分析與頂尖PCB製造商排行，預估2022年PCB產值來到975億美元，較2021年成長6.7％，若以資金別計算，台資板廠仍以31.97％的市佔位居全球第一，值得注意的是陸資企業近年急起直追，以31.52％居於第二，接續為日本15.9％、韓國10.67％。

N.T.Information負責人中原捷雄表示，2022年全球共有139家PCB廠的營業額超過1億美元，較2021年減少7家，但營收超過10億美元的PCB製造商則增為28家，較2021年多了3家，若將排名的139家板廠依序分為六大區塊（1-25、26-50、51-75、76-100、101-125、126-139），其營收年增率分別為11.6％、8.6％、1.8％、4.5％、-5.6％、-2.3％，以上統計呈現「大者恆大」的趨勢，其中「贏者圈」加速成長，「追趕者」則動能趨緩或陷入衰退的泥淖中。

台商在全球排行的表現依舊亮眼，前十大板廠中包辦五家，並且涵蓋第1、2、4名，依序為臻鼎科技、欣興電子、與華通電腦，健鼎、南電則拿下全球第7及第8；而陸資廠商蘇州東山精密、深南電路也入列全球前十強，位居全球第三、全球第九。

整體入圍家數以陸資64家居冠，台灣27家居於亞軍，接續為日本21家、韓國14家、美國5家、歐洲5家、東南亞3家。