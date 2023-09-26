健保腦中風血栓溶解劑10月起放寬 每年1600人受惠

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【中央社記者陳婕翎台北26日電】健保署今天公布，急性缺血性腦中風病人血栓溶解劑執行時間，從現行「3小時內」延長至「4.5小時內」使用，自10月1日起放寬，估1年約1600人受惠，健保支出增加約6900萬元。

現行急性缺血性腦中風病人血栓溶解劑rt-PA藥品，規定限病人發作後3小時內使用，衛生福利部中央健康保險署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，台灣腦中風學會經參考國際實證和臨床指引，在4.5小時內把握腦部再灌流黃金時間，同樣可改善病人預後，向健保署提出放寬給付規定建議。

健保署分別於112年8月、9月舉行藥物給付項目共同擬訂會議及醫療服務給付項目共同擬訂會議，劉林義表示，經專家討論與參考財團法人醫藥品查驗中心（CDE）評估，同意修訂「rt-PA藥品」及「急性缺血性腦中風處置費」，由「3小時內」注射延長至「4.5小時內」注射。

劉林義提到，據CDE評估顯示，109年至111年因急性缺血性腦中風住院人數每年約4萬人，中風後部分病人無法回復原有工作或需輪椅代步，嚴重者終生臥床，造成病人與家屬極大的經濟負擔及照護壓力，健保放寬給付條件，若在腦中風初期及早介入治療，可大幅改善預後，增加預算支出划算。

急性缺血性腦中風放寬血栓溶解劑及處置執行時間新制自112年10月1日生效，有效降低死亡率及失能程度，促進身體復原。劉林義說，據健保署統計，「3小時內」處置執行舊制每年4000多人接受治療，放寬給付條件後預估每年再增加1600人受惠，預算約新台幣6900萬元左右。