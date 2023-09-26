政府資服採購指引上路 四大重點可不訂底價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

資安即國安，為提升政府資服採購的資通安全，行政院工程會25日公告《資訊服務採購作業指引》，並自同日上路。工程會指出，主要有四大重點，包含要求機關編列獨立資安預算；擴大工程會採購諮詢機制並納入數位部；資服採購以不訂底價最有利標為原則；要求開發過程設定查核點等。

而為方便接軌，針對各類資服採購共通性資安基本要求訂定調適期，普級者至明年3月、中高級者至明年8月實施。

依數位部111年監控情資統計，資安威脅以掃描刺探類（47.2％）、入侵攻擊類（26.9％）為最多，如政府敏感資訊或民眾個資遭駭客竊取，將嚴重影響民眾對政府信任。因此，工程會、數位部與產業界合作，將資通安全管理法及數位部對各級機關的共通性資安基本要求，納入資訊服務採購契約範本，讓機關從採購端就開始建構資安防護，以提升政府資服採購的資通安全。

工程會官員進一步指出，《資訊服務採購作業指引》主要有四大重點，一是由於過去編列資安預算落實程度不佳，因此藉由該指引，再次要求機關編列獨立資安預算，而該指引也要求機關應反覆檢視需求、合理編列費用（含預備費、物調費等）。

第二，擴大工程會採購諮詢機制，納入數位部提供專業意見，官員指出，這也是業者要求很久的事項。

第三，重申依採購法規定，公告金額以上的資服採購以不訂底價最有利標為原則，請機關於招標文件明訂以固定費用決標，不議減價格。官員說，這是考量資訊業者是賣智慧的行業，應該給予合理費用，不應該出現不合理砍價。

第四，開發過程應設定查核點，反覆檢視執行成果，並要求廠商展示，如開發畫面、資料庫架構、整合測試等，定期開會追蹤檢討，若有不符合契約約定者，應立即要求廠商配合改善。

此外，也訂定「各類資訊（服務）採購之共通性資通安全基本要求參考一覽表」，針對系統的防護需求等級，提供普、中、高的資安基本要求，讓機關採購人員易於擇定資安需求，從源頭把關，在資訊系統開發階段即搭配資安法規定，將資安要求納入採購，避免機關遺漏，以落實資安防護。官員強調，為讓業者能順利接軌，不會打擊到生計，針對上述要求訂定出調適期，普級者至113年3月、中高級者至113年8月實施，以利業者提升自身資安能力。

對於《資訊服務採購作業指引》上路，數位部次長李懷仁表示，這次跟工程會一起合作，希望有利於台灣軟體產業發展，讓台灣軟體業者在政府採購上是用品質來爭取，而不是靠價格低廉，且讓各部會在軟體採購上有更明確依循。實際上，數位部已經率先在軟體採購案上使用該標準。