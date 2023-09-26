華為5G手機刻意低調 法人喊買這檔概念股

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華為舉行新品發表會，對5G手機晶片隻字未提，法人認為，華為在手機上刻意低調是為了避免刺激美國政府，預計短期間內華為5G晶片來源無虞，有利於高階手機鏡頭供應商大立光 (3008)出貨順暢，預期今年下半年營收重回成長軌道，且5倍望遠鏡頭出貨量能將延伸至明年，維持大立光「買進」投資建議，目標價2700元。

華為在昨(25)日舉行新品發表會，會中發表MatePad Pro平板電腦、非凡大師手錶、Freebuds Pro 3 TWS耳機、華為智能眼競2、華為Watch GT4、華為路由器 BE3 Pro等產品，眾所注目的Mate60系列手機則輕輕帶過，僅在會後揭露 Mate60 Pro+以及Mate60 RS非凡大師版，5G手機晶片則隻字未提。

群益投顧表示，預期華為在手機上刻意低調是為了避免刺激美國政府，加上日前美國商務部長表示未找到華為能量產5G晶片的證據，預計短期間內華為5G

晶片來源無虞，有利於高階手機鏡頭供應商大立光出貨順暢。

展望大立光第四季營運，群益投顧指出，最高階的iPhone15 Pro Max搭載的5倍光學變焦鏡頭出貨，因採用玻璃鏡片抑制色散相差，並向製造模造玻璃鏡片經驗豐富的日本廠商購買，因此提升了鏡頭出貨單價，iPhone15 Pro Max為近年來攝影系統最大變革的機種，預期對消費者吸引力將更甚以往，將帶動鏡頭出貨維持於高檔。

群益投顧表示，iPhone15手機鏡頭於第三季量產出貨，iPhone15 Pro Max的5 倍光學望遠鏡頭取代3倍望遠鏡頭，玻塑混合鏡頭可望進一步提升產值，帶動營運邁向旺季，預期大立光下半年營收重回成長軌道，且5倍望遠鏡頭出貨量能將延伸至明年，維持「買進」投資建議。

不過也有人認為，這次華為手機鏡頭供應商仍然是大立光，不過觀察這次華為手機鏡頭規格，升級趨勢還是不明顯，在華為銷售量受限的情況下，要補回以前的量短期還不可能。

因此法人並未因此改變長期盈餘看法，大立光還是只能靠蘋果升級到高階的潛望鏡頭來優化產品組合，因為整體手機出貨量未來幾年成長率仍低，只能暫且以新機的備貨循環性看待，直到華為這邊有更新的進展。