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i15爆災情 台積3奈米出包？專家：當心步三星後塵

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iPhone 15示意圖。圖／摘自網路YouTube影片
iPhone 15示意圖。圖／摘自網路YouTube影片

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【中時新聞網 邱怡萱】蘋果推出iPhone 15 Pro系列全球熱銷，但卻因為機身過熱問題被外界稱為「火龍果」，財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，因其手機晶片A17 Pro採用台積電3奈米製程，台積電要趕快搞清楚到底是哪個環節出問題，以免重蹈三星失敗的覆轍。

黃世聰說，iPhone 15 Pro系列晶片由台積電代工，發生過熱問題很嚴重，韓媒引述一些業內人士說法稱，這代表台積電的生產過程可能有問題，事實上，台積電能拿到蘋果大單，主因在於三星之前代工iPhone 6S晶片翻車，當時機身非常燙、而且跑速不如人，如今台積電是否面臨同樣狀況引發關注。

黃世聰，多位大陸果粉實際測試後發現，iPhone15 Pro Max在測試進行到第16分鐘時，機身溫度飆升，甚至出現48.1度的高溫，錄影時還卡頓，被外界稱為「火龍果」，引發台積電第一代3奈米產品是否有缺陷的疑慮，雖然目前尚不知確切原因，但可能對銷售、對台積電造成非常大的影響跟壓力。

黃世聰推測，iPhone 15 Pro系列發生過熱問題，可能是因為晶片太過於強大，功能太強放在小小手機裡面，A17 Pro晶片對比上一代晶片，核心處理器大概提升15.6%，GPU的跑分多10幾個百分點，手機的晶片處理速度，跟桌上型電腦，還有包括iPad的處理速度是一樣快，因為處理太過強大，所以一定會遇到散熱的問題。

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