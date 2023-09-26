TPCA台灣電路板國際展覽會10／25-27南港展館盛大舉辦

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「第24屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2023) 與「第18屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT 2023)將於10月25日至27日在台北南港展覽館一館盛大展開。今年持續推動四展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

TPCA Show 2023協同攜手與「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「台北光電展」，全方位提供完整的電子產業及電路板製程製造解決方案，為台灣電子產業提供一個「全球電子產業高階製造核心基地」 而努力。

TPCA Show聚焦高值永續 跨展聯合、提供全方位商業交流平台

TPCA(台灣電路板協會)表示，今年TPCA Show匯聚了來自歐、美、日、韓、泰等超過450家全球電路板品牌及1,376個展位外，各式主題環繞聚焦「載板與高階電路板製造本業區」、「智動化解決方案」、「SMT/電子組裝之智慧生產系統設備與材料」、「永續淨零/綠色科技專區」、「高質新材料、耗材與化學品」、「檢測設備與軟體」、「乾、溼製程設備」等面向，結合展會期間IMPACT、永續低碳、智慧製造等多場論壇，為開放國境後，來自各國的參觀者提供全方位且安全的電路板產業專業展覽會，10月25日(三)上午將於南港展覽一館四樓M區廣場舉辦開幕式，迎接疫後展會盛大榮景。

近年因應地緣政治及客戶要求，PCB產業近年朝向東南亞佈局，由於泰國在具備良好產業基礎及投資政策強力推動下成為此波浪潮的首選，此次展會亦將邀請泰國貿易經濟辦事處(TTEO)及泰國投資促進委員會(BOI)與泰國PCB協會等代表共同參與，展現台泰雙方攜手推動泰國PCB產業鏈的落地發展的決心，而為協助產業連結泰籍人才，TPCA Show首次安排國際學生導覽，尤其以泰生大宗，透過專家帶隊，有助於在台外生進一步了解PCB產業生態系，擴大產業海外人才庫。

「IMPACT 2023」 台積電、AMD、IMAPS、Tokyo Tech大師演講齊聚

另鑑於ESG已成為全球顯學，除了產業全力投入各項永續淨零措施外；TPCA Show全力推動低碳會展已有14年經驗，今年有超過66項以上具體導入作為，全面呼應「環境」、「社會」、「公司治理」

等三大要求。同期舉辦的「第18屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)，由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦，並以「IMPACT on the future of HPC, AI, and Metaverse」為主題，主要將探討人工智慧、高效能運算、元宇宙等下世代應用下的封裝與電路板前瞻技術探討，擘劃異質整合、市場趨勢、內埋基板等特別論壇，成功邀集近230篇來自全球聚焦先進技術的研究發表，創下近年新高的學術發表能量。

今年IMPACT持續引領前瞻科技題材，會中將有矽品、日月光、阿托科技、英特爾等知名企業論壇，今年更將由台積電何軍副總經理、AMD企業副總裁Dr. Raja Swaminathan、國際微電子暨構裝學會(IMAPS)前主席Dr. Beth Keser以及東京工業大學教授Dr. Takayuki Ohba進行精彩主題演講，並且連續三年舉辦IEEE-EPS 論壇，邀請到日月光、聯發科、Cisco、應材、賓州州立大學及喬治亞理工學院等多位海內外封裝領菁英齊聚，探討時下最熱門的AI議題，三天共計29場論壇，場場精彩可期。

IMPACT 2023，從5G材料製程、先進封裝、終端應用等面向剖析下世代先進技術全貌，並有多家半導體、電路板指標廠商互相加乘，IMPACT已成為台灣唯一橫跨上游材料、電路板、半導體、封裝測試的國際級研討會。產業界貴賓朋友請把握機會報名參與。

更多詳情可逕上活動官網：TPCA Show 2023官網 http://tw.tpcashow.com/、IMPACT 2023 官網 http://www.impact.org.tw