中國房市低迷影響 又一家建設申請破產重整

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【中央社台北26日電】中國房地產業持續低迷，從事室內外裝飾和設計服務的廣東愛得威建設集團已向深圳法院申請破產重整。該公司表示，由於銀行債務違約，缺乏清償到期債務能力並且資不抵債，令公司陷入財困。

新浪財經今天報導，愛得威建設集團發布公告，由於銀行債務違約，公司陷入財務困境，缺乏清償到期債務能力並且資不抵債，公司在今年9月25日向深圳市中級人民法院提交破產重整申請。

公告指出，公司擁有眾多優質資產，在行業內享有較高的品牌價值，持有中國建築行業較高等級的品質和牌照，具備重整價值。破產重整申請如若能獲得法院批准，將有機會減少公司的債務及財務成本，改善公司經營，獲得新生。

公告又表示，將依法履行債務人的法定義務，在平等保護各方合法利益的前提下，積極與各方共同達成解決債務問題的方案，爭取早日形成重整計劃草案並提交債權人審議及獲得法院批准。

公告表示，截至公告發出日期，破產重整申請能否獲法院受理、公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。

華爾街日報今天的報導形容，愛得威建設集團提供室內外裝飾和設計服務，是最新一家受中國房地產行業疲軟影響的公司。中國房地產行業疲軟已經使中國這個全球第二大經濟體受到拖累。