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政府不願依法撥補退撫基金 民團：公教再度被詐騙

  • 中時即時 林志成
台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體今天召開記者會，呼籲政府依法律規定撥補退撫基金。（新北市中等教育教師職業工會提供／林志成台北傳真）
台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體今天召開記者會，呼籲政府依法律規定撥補退撫基金。（新北市中等教育教師職業工會提供／林志成台北傳真）

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公教退撫基金潛藏負債，政府卻不願依法令規定撥補，引起公教人員擔心年改將再現。台北市學校教育產業工會等團體今天表示，民進黨政府在去年九合一選舉大敗後，主動修法要撥補退撫基金，現在民調高了就耍賴打折，公教再度被詐騙。

新進教師退撫新制今年7月上路，與舊有退撫基金脫鉤，造成舊制繳的人變少，領的人變多，退撫基金破產時間將提前，估計從原本預計的140年，提前到137年。

台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會、全國教育產業總工會、桃園市教育產業工會及全國公務人員協會等民間團體今天召開記者會表示，在去年九合一選舉，民進黨大敗後，在另立新制時，同步修訂《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，政府要每年編預算撥補退撫基金，以徹底解決基金破產問題。

民團指出，修正後的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》98條第二項明訂政府須依「退撫基金財務精算結果」執行撥補，但7月26日召開的明年度（113年）中央政府總預算會議中，僅公教各撥補50億元，完全無視精算報告顯示應撥補金額為100億。問題是，如只撥補50億，教師基金會在136年提前破產。

民團表示，依精算報告可見133年破產後至159年共需撥補1兆8285億，但相對如依專業精算建議「政府每年撥補236億元」，並於113年開始同步執行到159年，共投入1兆1092億，兩者差異7193億。等於愈早處理，可為國家節省近7000億。

民團說，明年第一次將啟動撥補，政府帶頭違法，公教被再度詐騙。他們提出三點訴求：一、政府立即切實依法，依精算報告足額撥補，避免再度年改，讓現職青壯教師，退休金更不保；二、政府及時撥補，避免財務缺口再次擴大；三、努力提升績效，收斂撥補金額。

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