《盤中解析》股匯雙殺 退守16300

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【時報記者郭鴻慧台北報導】昨夜美股油能源股領漲收高，但今早日韓股市雙跌，美股期指也轉弱走低，台股亦無法延續昨日多頭走勢，集中市場開盤下跌11.97點、為16440.26點，櫃買市場跌0.11點、為214.69點，新台幣兌美元開盤也續貶值0.2分、為32.150元。隨後在半導體族群領跌，金融、鋼鐵、航運等主要傳產類股跟跌下，大盤退出16400關，所幸AI概念族群攜手電纜、光電等少數族群奮力抗空，多空於16300城門前僵持。

分析師指出，台股開低震盪走低，早上台幣呈現貶值，再創新低，市場資金正在推動低基期類股輪動，由於本周將進入中秋連假，多頭並不積極，須提防可能回測萬六。

盤面上，台積電(2330)開低，壓在平盤下方整理；股王爭奪戰激烈，信驊(5274)暫時摘下股王寶座，漲幅近3%；AI概念股反彈，技嘉(2376)彈升1.6%左右，廣達(2382)一度升2%；散熱族群有多頭火種，奇鋐(3017)9月營收表現看好，股價勁揚逾7%；大爆炸案後餘波盪漾，明安(8938)、明揚(8420)今日摜出第二根跌停板，其中明安跌停立刻打開，跌幅明顯收斂；矽統(2363)衝高後翻黑。

美國聯準會如預期維持資金政策利率區間於5.25%至5.50%，但市場年底前恐將升息1碼，觀望氣氛，為全球金融市場蒙上不確定性。中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，美國年底升息1碼仍保有彈性，2024年降息幅度與時間也有調整空間，但視通膨及總經數據而定的基調不變，加上美國政府關門風險，短期對股市形成一定的壓力。

張圭慧認為，對投資人而言，是布局長期資金部位分批介入的時機，可將資金布局於長線題材與政策支持的產業相對看好，如半導體產業、人工智能(AI)等族群。

張圭慧指出，雖然短線AI概念股承壓，但隨著iPhone 15或 Android新機熱銷，高階晶片、相機鏡頭等供應鏈可望受惠，加上AI相關應用蓬勃發展，且在自駕、智慧工廠等領域落地，AI晶圓需求將強勁成長，AI等有績效或趨勢題材支撐，仍為未來投資波動。