陳立委｜選股不選市 留意三檔題材股

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聯準會主席鮑爾重申抗通膨決心，並明顯暗示年底前還要升息，長線而言貨幣利率政策充滿不確定性，美債殖利率維持高檔，加上市場傳出美國政府可能倒閉、美汽車產業底特律三大車廠罷工越演越烈，不確定因素導致空方氣息蔓延股市，指數修正壓力大，短線上建議投資人勿過度融資，並提高現金水位。

台股指數今以16,440開出，盤中開低走低，且成交量能持續萎縮，代表觀望氣氛濃厚，意味著盤整期間拉長。不過，市場看法雖保守但仍有部份產業買盤強勁，如：AI概念股、散熱族群、矽光子概念股、電線電纜類股等。

展望第四季，在市場仍較為波動下，投資策略也要嚴守不追高殺低的原則，並在回檔時適度布局。由於長期經濟仍持續成長，且台股基本面良好，股市仍然是最佳的投資標的，選股不選市，盡量找有基本面護體，且未來產品成長性佳的個股，如：

1. 大亞（1609）：去年全年EPS 1.24元，上半年EPS 3.3元，前8月營收較去年同期成長 2.52％。大亞為電線電纜及發電輸電製造大廠，9月得標台電電纜標案訂單，金額達12億，加上子公司博晉能源，8月拿下太陽能案場開發服務合約，金額達11億，目前訂單能見度高，預期下半年營運可望優於上半年表現。

2. 科嶠（4542）：去年全年EPS 0.04元，上半年EPS 0.91元，前8月營收較去年同期成長 26.84％。科嶠為生產自動化相關設備製造公司，近年與半導體晶圓光罩大廠家登（3680）共同開發新產品半導體清洗機設備，日前拿到美系大廠訂單，已開始出貨，預計第四季出貨量持續提升，未來營運可期。

3. 奇鋐（3017）：去年全年EPS 11.78元，上半年EPS 6.03元，前8月營收較去年同期成長 2.55％。奇鋐為各式散熱解決方案公司，今年順利拿下NVIDIA 3D VC認證，AI伺服器業績成長明顯放大，加上目前奇鋐3D VC的鰭片的良率可達到95%，第四季營收及毛利率可望同步成長，獲利有望挑戰新高。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。