麵包「在地化」 台南晶英聯手世界麵包冠軍演繹台灣味

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台南晶英酒店攜手法國路易樂斯福世界盃團體冠軍、超人氣麵包師傅武子靖，在一樓ROBIN’S牛排館鐵板燒自助沙拉吧檯上，將經典麥香融合創新風味，設計多款以健康導向為主的佐餐歐式麵包，並在飯店外賣中心販售結合在地食材的「冬瓜黑糖酥菠蘿」與奶香濃醇「香草羅宋」，打造讓麵包走入三餐的簡易輕生活，純手工揉製，每天限量出爐，單顆120元起。

台南晶英酒店表示，身為台南人的武子靖，未來也將陸續於飯店推出節慶吐司麵包，讓家鄉饕客輕鬆品嚐世界級的美好滋味。

武子靖是國際烘焙麵包業界「台灣之光」，並多次榮獲國際獎項肯定，讓台灣烘焙實力被世界看見，他擅長將麵包甜點化，造型與口味往往成為引領業界的創意標竿，無論是注重酸度的歐式麵包或是復刻台式經典，都能將麵糰揉出難以抗拒的獨特美味。

此次在台南晶英推出「冬瓜黑糖酥菠蘿」，是將麵糰、奶油經攪拌後放置隔夜，再與頂級酵母在時間的催化下化為熟成香氣，之後拌入在地傳承百年的冬瓜糖粉與黑糖蜜，頂層撒滿巧克力碎經烘烤過後成為口感層次豐富的酥菠蘿。另款「香草羅宋」則嚴選馬達加斯加香草豆莢和入麵糰，氣味香甜溫和、奶香味四溢，一口咬下即可感受外皮酥脆且內裡Q彈軟嫩，濃郁細膩的味道在舌尖驚艷噴發。

想吃冠軍麵包除了可購賣單品，另可到飯店ROBIN’S牛排館與日風和食鐵板燒，點選主餐即可品嚐無限量豐盛鮮美沙拉吧，包含有機蔬食、精緻異國冷菜、各式起司火腿、有機堅果與在地蜜餞，佐餐麵包特設武子靖監製專區，可以吃到歐洲人喜愛最簡單卻不平凡的「小法國」，咀嚼感十足，手撕單吃就能嚐到濃濃的麥香韻味。而「亞麻籽蔓越莓球」是在歐式法國麵糰中夾入蜜漬蔓越莓乾，酸甜果香越吃越涮嘴，另有結合台灣經典調味沙茶醬與玉米粒的鹹味「沙茶玉米巧巴達」，淡淡的麥香中帶點沙茶特殊的鮮鹹味，中西合併相當令人驚喜，ROBIN’S牛排館鐵板燒平日售價每人1,680元起。