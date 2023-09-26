美制裁涉伊陸企 陸商務部：將採取必要措施

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近期美國財政部以涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，宣布制裁部分中國實體和個人。中國商務部回應稱，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」，中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

中國商務部表示，中方注意到，美方以所謂涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」，中方對此堅決反對。

中國商務部強調，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

美國財政部19日對中國、俄羅斯和土耳其境內的7名個人和4家公司實施制裁，因為其涉入伊朗無人機和軍用飛機開發。被列入制裁名單的中國供應商是深圳嘉斯博科技有限公司（Shenzhen Jiasibo Technology Co. Ltd.音譯）。

被列入制裁名單的個人包括兩名中國公民。其中一人是1980年12月10日出生的男子蘇春鵬（SU Chunpeng，音譯），他是深圳嘉斯博公司的業主。另一位是1992年5月23日出生的男子董文博（DONG Wenbo，音譯），他是先前已被制裁的桂林阿爾法橡塑科技有限公司（Guilin Alpha Rubber ＆ Plastics Technology Co. LTD，音譯）的代表。