中國大陸結婚登記數銳減 不足10年前三分之二

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在大陸願意結婚的人愈來愈少。大陸民政部9月公布的第2季民政統計數據顯示，今年4至6月，中國大陸有178.1萬對新婚夫婦註冊結婚，較今年第1季少了36.6萬對，兩季合共只有392.8萬對新婚夫婦登記，若按比例推進，2023年全國結婚註冊人數可能少於10年前的2／3。

美國之音報導，有專家分析指，大陸從1970年代開始強行推動的所謂計畫生育政策，是形成現在大陸婚姻登記大幅減少的重要因素之一。

中國大陸的結婚登記數據從1985年有紀錄以來原本是不斷上升，及至2008年錄得1098萬對新人的婚姻登記，是中國大陸首次1年有超過1000萬對新人結婚；2013年，結婚登記數據還達到了1346.93萬對的最高峰。但此後，結婚登記數據便逐年遞減，2019年跌破了1000萬對大關，到了2022年跌到只有683.3萬對新人登記，是有結婚數據統計以來的最低點。

雖然新冠疫情今年結束，可是在4至6月的結婚登記數字還是比第1季更少，上半年只有392.8萬對新婚夫婦登記。因此縱然2023年下半年還沒過，也可以預計就算今年全年的新婚夫婦登記數據有機會可以走過谷底，可是也有很大機會在低谷徘徊。

報導指，經濟因素是現代人決定結不結婚的重要環節。但是近年中國大陸經濟面臨急轉直下，隨著美中貿易戰令外資減少在中國大陸的投資，甚至是撤出中國大陸業務，更是加劇中國大陸的經濟危機，也是導致今年6月的青年失業率達致21.3％歷史新高的主要原因。

除了經濟和社會環境因素，男女比例失衡也是中國大陸男女難以結婚的重要原因。中國大陸為了控制人口，在1979年推行俗稱「一孩政策」的計畫生育措施，官方指中國大陸人口因這政策減少了4億。可是由於中國大陸社會傳統文化重男輕女，令男女比例走向嚴重失衡的地步。

大陸國家統計局在2021年公布的人口普查數據顯示，中國大陸男性比女性多出超過3490萬人，光是在20至40歲適婚年齡層當中，男性人數也比女性超出1752萬人。就算「一孩政策」在2013年開始放寬，在2016年全面取消，在短期內也無法改變「男多女少」的社會狀況。

報導指，結婚登記數據下跌從長遠來看，也很有可能成為加劇中國大陸人口老化的因素。大陸國家統計局公布去年出生人數為956萬人，是中共建政以來首次跌破1000萬人。北京大學醫學部主任喬傑更在今年8月公開預測2023年中國大陸出生人口數目很可能再創新低。結婚登記數目下跌恐怕還會繼續下去。