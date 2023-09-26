莫德納XBB.1.5疫苗今起開打 65歲以上還可拿500元禮券

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莫德納XBB.1.5疫苗今起優先開放65歲以上長者接種，還可獲得500元商品禮券，台大醫院今日上、下午各開放200人接種，上午已經額滿，下午尚有名額。醫師提醒，中秋佳節即將到來，長者更需要盡快施打疫苗，提升保護力。

衛生局說明，北市9月26日至10月1日共10家醫院提供莫德納XBB.1.5疫苗門診預約服務，包含台大、台北榮總、萬芳、和信、西園、秀傳、郵政及台北市立聯合醫院仁愛、陽明、林森院區等，10月2日起擴大服務量能，民眾可透過衛生局COVID-19疫苗接種地點資訊查詢網頁查詢醫療院所服務資訊，再電洽或連結醫療院所得掛號系統預約接種。

台大醫院家庭醫學部主治醫師盧佳文表示，國內外新冠肺炎疫情以XBB為主流病毒株，即使疫情趨緩，仍建議民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗，尤其新冠肺炎重症病患至少7成是65歲以上長者，加上中秋佳節即將到來，免疫力不好的長輩更需要盡快提升免疫保護力。

她指出，接種莫德納XBB.1.5疫苗，可以減少重症發生機率，也能減緩不適症狀，其副作用與莫德納疫苗差不多，包含局部痠痛、疼痛、全身輕微發燒、倦怠、畏寒、頭痛等。

盧佳文表示，台大醫院下午尚有施打名額，提醒民眾可在空餘時間接種疫苗，長者來打疫苗還可以拿500元商品禮券跟10隻快篩劑。

徐先生說，他已經打了6劑疫苗，看到接種預約便馬上報名，今天一早到院施打第7劑；許小姐表示，她打了7劑疫苗，一直都是按照政府的時程去做接種，今天打了第8劑，保護自己也保護他人。