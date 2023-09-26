中埔產業園區招租 租金一坪最低105元 第1區第一期已滿租

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由經濟部主導開發的嘉義縣中埔公館、水上南靖產業園區，增加嘉義縣境內88.52公頃產業用地，去年起分區、分期公告招租，中埔園區第1區一期已全數完租，水上園區也有近9成招租率，昨25日經濟部舉辦中埔園1區二期招商說明會，租金一坪最低105元，吸引許多業者到場了解。

經濟部工業區科長曾世杰表示，嘉義縣中埔產業園區第1區第一期出租率已達百分之百，目前推出第二期，在今年整體經濟情勢較嚴峻下，台灣三大投資方案在投資台灣事務所及工業局的團隊努力之下，至目前為止投資金而已高達2兆1000億，廠商數量已接近1400多家廠商，在全球經濟發展不佳的情況下，台灣依舊交出了一個亮麗的成績單。

縣府經濟發展處長江振瑋也表示，中埔產業園區將串聯整個嘉義縣科技園區廊帶，占有重要的地位，接下來第1區第二期預計要完成4.5公頃的開發作業，以吸引食品加工、製造業及機械設計等產業進駐，未來中埔園區完成開發，將和嘉義科學園區形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展，農工大縣、正在實現。

嘉太工業區廠協會副理事長郭清坤表示，目前租金一坪最低105元，未來租金趨勢必會往上漲，目前是進場的好時機，而且在公告時程內完成建廠並取得使用執照就可享有前2年免租金的優惠方案，對廠商來說也是一個利多。

昨這場招商說明會在嘉太工業區舉行，曾世杰、江振瑋、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、郭清坤等人出席，並由開發商向潛在投資廠商說明招商及土地使用情形，與會業者反應熱絡，期待開發前景之餘，更希望加速推動開發，積極完成設廠。

開發商義力營造表示，經濟部所規畫的「中埔產業園區」主要位處嘉義縣中埔鄉，鄰近嘉義市區及台82線中和交流道，交通便利距國1嘉義系統交流道及國 3水上系統交流道、台82線約3至5分鐘車程，且20分鐘內可抵達嘉義高鐵，交通極為便利。