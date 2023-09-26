輝達也輸「它」！謝金河曝「今年最強」鞋股來頭大

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【旺得富理財網 李宗莉】全球通膨壓力山大，消費者荷包普遍縮水，運動鞋產業雪上加霜，Nike、愛迪達等龍頭庫存去化長路漫漫，寶成等主力供應鏈也受創。財信傳媒董事長謝金河表示，美中4大鞋股今年來股價全呈腰斬走勢，但專攻極限運動鞋的HOKA，母公司Deckers股價卻穩居500美元之上，比「AI之王」輝達目前約422美元高出一大截，是全球唯一逆勢大漲的鞋股。

熱愛跑山活動的謝金河，在臉書以「HOKA異軍突起：穿HOKA的捷兔愈來愈多！」為題發文，指出資深跑友看他也穿HOKA跑鞋，直說一輩子穿著不知道多少鞋，到了HOKA就被扣住了！對HOKA贊嘆不已，經過他這麼一提，謝金河也發現，穿HOKA的捷兔跑友真的逐漸增多。

謝金河表示，自己有2雙HOKA，是去新聯陽演講，凃煌鎮董事長特別為我挑選的，曾經放了半年捨不得穿，但拿出來上山下海後，發現抓地力與眾不同，舒服又好穿，從此就不再穿Nike、Adidas。

同時，他這2天撥空研究一下HOKA的來歴，才發現這些年運動鞋大廠股價都跌不少，像Nike從179.1跌到89.5美元，Adidas從313.9跌到161.4歐元，李寧從108.2跌到33.4港元，安踏從191.89跌到67.85美元，只有HOKA逆勢上揚。

HOKA在2012年被Deckers併購，從2018年起，HOKA每年營收，淨利都成長5成以上，HOKA One One營收8.92億美元，成長56.3%，今年首季營收3.3億美元，成長54.1%，Deckers的股價今年最高漲到568.47美元，22日收盤510.57美元，是全球唯一逆勢大漲的鞋股。

謝金河也從愛用者的角度，看出HOKA逆勢崛起的真本領。HOKA是法國人Nicholas Mermoud設計的，他是極限運動好手，熱愛戶外越野運動，他的核心精神是：Now it is time to fly，穿上他的鞋子，像是在飛翔！這是今年異軍突起的運動跑步鞋。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。