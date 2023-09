輝達也輸「它」！謝金河曝「今年最強」鞋股來頭大

【旺得富理財網 李宗莉】全球通膨壓力山大,消費者荷包普遍縮水,運動鞋產業雪上加霜,Nike、愛迪達等龍頭庫存去化長路漫漫,寶成等主力供應鏈也受創。財信傳媒董事長謝金河表示,美中4大鞋股今年來股價全呈腰斬走勢,但專攻極限運動鞋的HOKA,母公司Deckers股價卻穩居500美元之上,比「AI之王」輝達目前約422美元高出一大截,是全球唯一逆勢大漲的鞋股。

熱愛跑山活動的謝金河,在臉書以「HOKA異軍突起:穿HOKA的捷兔愈來愈多!」為題發文,指出資深跑友看他也穿HOKA跑鞋,直說一輩子穿著不知道多少鞋,到了HOKA就被扣住了!對HOKA贊嘆不已,經過他這麼一提,謝金河也發現,穿HOKA的捷兔跑友真的逐漸增多。

謝金河表示,自己有2雙HOKA,是去新聯陽演講,凃煌鎮董事長特別為我挑選的,曾經放了半年捨不得穿,但拿出來上山下海後,發現抓地力與眾不同,舒服又好穿,從此就不再穿Nike、Adidas。

同時,他這2天撥空研究一下HOKA的來歴,才發現這些年運動鞋大廠股價都跌不少,像Nike從179.1跌到89.5美元,Adidas從313.9跌到161.4歐元,李寧從108.2跌到33.4港元,安踏從191.89跌到67.85美元,只有HOKA逆勢上揚。

HOKA在2012年被Deckers併購,從2018年起,HOKA每年營收,淨利都成長5成以上,HOKA One One營收8.92億美元,成長56.3%,今年首季營收3.3億美元,成長54.1%,Deckers的股價今年最高漲到568.47美元,22日收盤510.57美元,是全球唯一逆勢大漲的鞋股。

謝金河也從愛用者的角度,看出HOKA逆勢崛起的真本領。HOKA是法國人Nicholas Mermoud設計的,他是極限運動好手,熱愛戶外越野運動,他的核心精神是:Now it is time to fly,穿上他的鞋子,像是在飛翔!這是今年異軍突起的運動跑步鞋。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。