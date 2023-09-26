和逸台南館萬聖節搗蛋趣 搞怪闖關、主題Buffet二連發

萬聖節倒數一個月！和逸飯店‧台南西門館將於10月接連兩周推出萬聖主題活動，結合了一連串萬聖主題的動態闖關及手作DIY，去年首場即超過百人共襄盛舉的「萬聖節晚宴BUFFET」，今年餐點與活動更升級，除了美味餐點吃到飽之外，還有精彩的萬聖裝扮比賽，邀請參與的旅客們穿著最吸睛的萬聖服裝一起同樂，人氣前三名加碼獲得神秘好禮，要讓每位來參與的小朋友度過最難忘的萬聖節。

10月21日、10月22日率先舉辦「COZZI驚嚇旅社」活動，由COZZI哥哥姊姊扮演一群經營「驚嚇旅社」的妖怪們，要拿到五星評價的精采故事線，透過闖關遊戲及手作活動來引導小朋友進入劇情。另外Cozzi KITCHEN餐廳於10月28日推出「萬聖節晚宴BUFFET」，主廚以骷髏、魔鬼、幽靈等經典元素製作餐點，超過30道以上的萬聖主題餐吃到飽，其中有以南瓜濃湯為底，搭上紅甜菜與各式海鮮、蔬菜組成的營養滿分「地獄濃湯」，還有以新鮮鯛魚為底，搭上濃郁香料組成的「血腥海魚佐番茄莎莎」，不只菜名吸睛，口味也下足功夫。

12歲以上成人每位1,280元，7至11歲孩童每位660元，3-6歲幼童每位380元(另加10％服務費)，即日起至10月15日報名享早鳥優惠75折。

秋高氣爽適合旅遊之際，和逸飯店‧台南西門館於10月1日起與台灣高鐵聯手推出「搭高鐵 和逸慕軒冬遊趣」，訂房加購高鐵票享超值優惠65折起，專案內容含早餐及Cozzi KITCH？N親子下午茶，入住飯店暢玩戶外500坪的奇趣操場，人氣設施和逸愛嘟嘟小火車及小童最愛的飆風電動車更是不能錯過，室內遊憩區精心打造了森林遊戲屋及探險活寶糖果王國的粉紅球池，旅客可以輕鬆享受飯店美食及豐富設施，留下美好的假期回憶。