央行報告：中國青年失業嚴峻 尼特族衝1,600萬人

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【中央社記者潘姿羽台北26日電】中央銀行最新經濟預測大幅下修台灣今年經濟成長率至1.46%，並提醒中國經濟放緩將成為影響台灣景氣前景的不確定性。央行報告也詳細說明中國當前經濟難題，青年失業問題嚴峻，估計尼特族約1,600萬人，可能制約消費動能。

央行於報告中點出，中國經濟復甦不如預期，且存在通縮疑慮，不只衝擊台灣出口，更可能透過供應鏈等間接管道對東協、日本、南韓等亞洲及其他經濟體產生負面影響，進而對台灣出口帶來間接衝擊。

央行進一步剖析中國目前的難題，指出中國人口紅利優勢不再，勞動力供給減少成為趨勢，加上疫情影響勞動力供需結構，今年以來，勞動力及就業人數均未恢復至疫情前的水準。

值得注意的是，中國青年勞動市場錯配問題嚴峻，不只加劇製造業勞動力短缺，也推升青年失業率。央行示警，青年族群消費傾向較高，青年失業嚴峻可能阻礙消費需求復甦，制約內需成長。

央行解釋，中國青年勞動教育程度普遍提升，且受家庭支援及保護，不願屈就薪資少、工時長、強度大的傳統製造業，估計約20%年輕勞工任職於房地產、高科技及補教業等產業。

不過中國政府2021年陸續加大監管房地產、高科技及補教業，產業前景轉壞導致勞工需求下降，加上疫情封控影響，青年勞工選擇退出市場，估計「尼特族」或「啃老族」約1,600萬人，占城鎮青年人數比例高達17%，青年失業率也增加，今年6月攀升至21.3%。

央行指出，青年失業不利消費需求復甦，將制約內需成長，而且目前中國民間消費疲弱，如果民眾對經濟前景的信心沒有恢復，消費需求又進一步下降，可能導致價格螺旋式下跌，形成通縮風險。

「尼特族」是指，不願工作也不願接受教育和培訓的青年（NEET：Not in Education, Employment or Training）。