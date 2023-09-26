日本「翡翠騎士」首訪高雄演出 鹹酥雞、富士山雞蛋糕都準備好了！

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國慶連假將至，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」將首度訪問高雄，10月8日將於高雄港7號碼頭帶來全台首場演出。高市府特別安排學生表演前下榻海港房，還準備好鹹酥雞、小籠包等台灣美食，在地青年攤商更特製獨家富士山造型雞蛋糕要款待日本學子，期待他們留下最美好回憶。

位於日本群馬縣的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部有著「翡翠騎士（EMERALD KNIGHTS）」的稱號，與京都橘高校吹奏樂部同為全國性大賽的金賞常勝軍，曾拿下日本多項比賽大獎。今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請東京農業大學第二高等學校吹奏樂部訪台參與國慶大會表演，首度與高雄市政府攜手合作，將於10月8日下午4時在高雄港7號碼頭演出，讓民眾在高雄搶先看。

迎接「翡翠騎士」到來，在學生抵達首日的歡迎晚宴中，高市府透露，不僅備妥小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶等日本學生非常期待的台灣美食；也特地邀來在地青年攤商，準備珍珠豆花、富士山造型雞蛋糕等，讓日本學子能大啖高雄在地美食。

高雄在地青年雞蛋糕攤商朱先生說，他喜歡日本文化，太太也曾在日本居住三年，受日本文化影響深遠，因此製作以日本富士山為獨家造型的雞蛋糕，食材選用自製香草精提升整體風味和香氣，也特別在包裝盒上手寫日文歡迎日本學生的到來，希望受到學生喜愛。

值得一提的，這次翡翠騎士下榻的飯店，座落於高雄港景第一排、緊鄰亞洲新灣區，可俯瞰包含旗津、駁二特區、西子灣等城市景觀，海港房也能眺望高雄港，展現高雄的繁榮和歷史底蘊。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，為迎接翡翠騎士的到來，不只市府跨局處合作，也邀請高雄旅宿業者及在地攤商共襄盛舉，大家都拿出最大熱情表達歡迎，期盼此行能讓日本學生更加認識高雄、愛上高雄這座美麗、有溫度的城市，在未來能再訪高雄。