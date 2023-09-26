大安森林公園小宅爭艷 產品力致勝關鍵

過去數年受到疫情、烏俄戰爭及地緣政治影響，擔憂未來惡性通膨、經濟蕭條之下，不少避險資金轉戰貴重金屬及金融商品，甚至無接觸、嵌入式等金融服務商機及加密貨幣迅速崛起，不過近年金融市場震盪、上沖下洗讓投資人選擇棄股轉房，資金悄悄重返蛋黃區，置產重心再度回到市中心，就連大型開發商也是如此，回防蛋黃區攻略精華土地，並鎖定蛋黃中的蛋黃，尤以台北市大安區近期最受矚目，上市建商、老牌開發商紛紛插旗，特別是腹地最廣闊的「大安森林公園」第一環更是不少人指定入主的區段，該區段過去不乏達官貴族，產品規劃多落在百坪、身價上億元，門檻難以親近，為了迎合人口結構改變以及使用習慣，建商也不再執意推大坪數豪宅，反倒以精品小宅搶市，若以符合宜居格局、人性化設計更是出線關鍵！

根據591新建案統計，近年來大安森林公園周邊最具指標的小坪數住宅有「潤泰青田618」、「PARK259」、「桓桓溫州」及「植建築」等案，有別於傳統高總價豪宅，坪數大多規劃13~28坪之間，總價帶約在2,500~5,000萬，相顯親民，同時兼具大安森林公園朗闊綠帶，及東門永康、公館商圈、師大商圈等繁盛機能，加上龍門國中、金華國中、新生國小、幸安國小、龍安國小等明星學區林立，吸引不少剛性買盤、長線置產資金進場。

根據最新實價資料，「青田618」位於大安森林公園靜巷內，主力為13~16坪套房，成交總價在2,500~3,050萬元，「PARK 259」則是5年成屋，約步行2~3分鐘到大安森林公園，近兩年13~19坪成交總價落在2,000~2,800萬元，不過同時社區內有酒店式公寓產品出租，另外，位於雲和街的「桓桓溫州」至大安森林公園約550米，其中套房總價約2,200~2,400萬元，而「植建築」則是擁有新生南路燙金門牌，最小坪數13坪起，目前成交總價在2,250~3,000萬元。

進一步觀察四案平面配置，「潤泰青田618」、「桓桓溫州」及「PARK259」最小坪數產品皆為開放式套房設計，四案之中的「植建築」全棟採少見單層3併配置，且為一房一廳格局，有別常見套房設計單層多併、無隔間公私領域難以區分，多被夾在中大坪數戶別之間，單面採光、衛浴未開窗，該案戶戶邊間、雙面採光，格局方正無畸零空間浪費，除了能規畫完整客餐廳，私人起居空間又能保有高度隱密。

591房屋交易網公關組副主任畢務潔指出，在通膨時代下，市場利率不見反轉下跌跡象，選擇能抗通膨、持盈保泰之資產是購屋關鍵，特別是進可攻、退可守的高機能蛋黃小宅更是不敗主流，除了負擔輕盈，又同時能擠身豪宅地段，不過在寸金寸土的地段中，越精緻的小宅越得琢磨產品平面格局，選擇宜居舒適尺度的格局，加上黃金大道門牌，不僅自用合宜，質精量少的稀有性，更是置產族爭相收藏之主因。