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中國、 尼泊爾聯合聲明：西藏是中國內政 不允許利用尼領土反華

  • 旺報即時 陳冠宇
中國國家主席習近平（右）23日會見尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）。（圖／新華社）
中國國家主席習近平（右）23日會見尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）。（圖／新華社）

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尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）於23日至30日對中國進行正式訪問，並出席杭州亞運開幕式。雙方26日於北京發表聯合聲明，與西藏相鄰的尼泊爾強調西藏事務是中國內政，決不允許利用尼泊爾領土從事任何反華分裂活動。尼泊爾也說，反對台灣獨立。

聯合聲明表示，雙方同意進一步加快落實兩國簽署的文書和兩國領導人達成的重要共識，在和平共處五項原則、《聯合國憲章》宗旨和原則及睦鄰友好原則基礎上，加強戰略溝通，高質量共建「一帶一路」，深化和拓展各領域互利合作。

聯合聲明強調，雙方認為兩國在困難時期一貫相互支持，重申相互尊重和照顧彼此關切和核心利益。

尼方重申堅定奉行一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對「台灣獨立」。

尼方重申西藏事務是中國內政，決不允許利用尼泊爾領土從事任何反華分裂活動。

雙方強調，要堅持真正的多邊主義，推進國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。雙方同意在聯合國等多邊機制內加強合作，維護廣大發展中國家的共同利益。雙方支持多邊貿易體制，反對保護主義。

中尼政府已於2017年簽署關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄，雙方同意有序推進口岸、公路、鐵路、航空、電網等方面互聯互通，共同打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，共同保障兩國合作項目及企業人員安全。

雙方同意繼續落實已簽署的過境運輸、借道運輸等有關合作文件，幫助尼從「陸鎖國」轉變為「陸聯國」。

雙方將進一步開展能源領域合作，特別是水電開發和跨境電網項目及其配套變電站建設。

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