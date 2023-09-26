中秋連假首日桃南下匝道全高乘載管制 平鎮系統封閉時間曝

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周五起就是3天中秋連假，桃園市政府警察局預估民眾將返鄉團圓過節、烤肉或出遊，已針對易雍塞路段加強疏導及管制，籲民眾避開易壅塞路段、妥適規畫行程，桃園境內的南下匝道29日6至12時都實施高乘載管制，平鎮系統從同日5時封閉至12時，請配合警方管制疏導。

桃園市政府警察局研判，本次連假天數較短，9月29日至10月1日僅3天，人、車潮將較其他連假更集中，尤其國道交流道、大型活動及風景遊憩區周邊可能出現暫時性的壅塞；此外「2023世界客家博覽會」各場館在中秋連假期間持續展出，請遊客出門前先確認活動停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制及引導。

國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，9月29日6至12時，桃園市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道，都實施高乘載管制。9月29日5至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

主要風景區包括大溪老街、石門水庫、各觀光漁港、台七線沿線景點及拉拉山也將湧入觀光車潮，以往例連假經驗，下午時段主要道路壅塞情形較明顯，警方籲請用路人多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北，以有效分散車流，減少壅塞情形。

警方也提醒，9月為交通安全月，市民朋友中秋出遊及返鄉團圓，務必記得「車輛慢看停、行人安全行」，汽車行經路口應遵守禮讓規定，行人穿越道路應行走行穿線。交通安全月期間警方將加強取締路口汽機車不讓行人先行及行人違規通過路口等違規，並持續取締酒後駕車，以確保交通秩序與順暢。

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