打狗霸超鮮海味新品上市 丼飯三重奏三種吃法新體驗

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打狗霸即日起推出新品「丼飯三重奏」，本次共推出5款新丼飯，精選各種海鮮料理而成，每份220元起！同時推出多層次吃法，只要加價30元，除了享用鮮美的丼飯，還提供無限量海苔，讓您發揮創意，創造屬於自己的手捲新吃法！再淋上主廚特調的高湯，又可享用鮮味十足的茶泡飯。三重吃法讓吃海鮮丼這件事情多了新意，也變得更加有樂趣，用餐體驗也更加豐富多元。此外還推出Instagram及Facebook網路活動，參加活動即有機會獲得免費手捲，以及抽中免費吃丼飯的獎項。

打狗霸本次「丼飯三重奏」共推出五項新品，包含「五彩散壽司」、「七彩刺身丼」、「鐵火丼」、「燒霜鮪魚山藥丼」以及「月見蔥花鮪魚丼」。其中「七彩刺身丼」採用七種新鮮海鮮，包含鮮甜的干貝、彈牙的天使紅蝦、肉質細緻的星鰻、鮪魚及旗魚等，超澎湃組合盡享海味！還有鮪魚搭配山藥泥的「燒霜鮪魚山藥丼」，也是美味輕爽無負擔的選擇。

打狗霸針對本次新品上市，分別在instagram及Facebook推出網路活動，即日起至10月11日於打狗霸用餐，點購日料新品丼飯，於打狗霸官方IG限動分享你的打狗霸丼飯吃法，並TAG 打狗霸官方帳號，即贈送「蝦蝦三手捲」。Facebook活動：即日起至10月25日於打狗霸Facebook粉絲專頁，公開分享活動貼文且留言想吃哪個丼飯，並標記兩位好友，即有機會抽中「七彩刺身丼」或「月見蔥花鮪魚丼」免費吃。