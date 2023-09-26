《國際經濟》經濟韌性驚人 聯準會官員表態挺升息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周一表示，有鑑於美國經濟驚人的韌性，為了讓通膨率回落到2%目標，聯準會可能需要進一步提高借貸利率，並維持高利率一段時間。

他在華頓商學院（Wharton School of Business）的活動上表示，如果經濟從根本上比我們所理解的強勁許多，那麼利率可能需要稍微提高一點，然後在較長的時間裡維持較高的利率水準，俾使通膨降溫。

他表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）所有成員都將致力於讓通膨率回落至聯準會設定的2%目標。

聯準會偏好的通膨指標-PCE價格指數，在7月年漲3.3%，為連續第29個月高於2%通膨目標。

聯準會上周宣布其政策利率維持不變，為介於5.25%～5.50%，但其最新發布的點陣圖暗示升息可能尚未完成，大多數決策官員認為到今年底再升息一次可能是合宜之舉。向來被視為立場偏向鷹派的卡什卡里表示：「我就是其中之一」。

卡什卡里表示，如果明年通膨如預期那樣降溫，聯準會將需要調降利率以防止政策過度緊縮，但他也表示，儘管聯準會升息至今，但美國消費者支出仍然穩健到令他感到驚訝。

芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee周一接受CNBC訪問時表示，相比央行緊縮政策導致經濟放緩，通膨高於聯準會2%目標仍然是比較大的風險，「我們必須讓通膨回到目標，我們應該全力達成目標」，在談到聯準會是否再度升息時，他表示，一切將取決於實際情況。他並表示，現階段的政策辯論不再著眼於「還要再升息多少」，而是「利率維持在高峰多久」。