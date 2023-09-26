習近平是否出席？ 王毅：APEC是開展元首外交的重要平台

APEC領袖峰會11月將在美國舊金山舉行，各界關注，中國國家主席習近平是否出席？是否打算和美國總統拜登舉行「拜習會」？中國外交部部長王毅表態，APEC是開展元首外交的重要平台，做為世界上最大發展中國家和APEC重要的成員，中方願意順應國際社會的期待，為APEC的成功發揮建設性的作用。

大陸國務院新聞辦公室今天（9月26日）上午發佈《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，並於上午10時舉行新聞發佈會，請中央政治局委員、外交部部長王毅等官員出席。

針對美國彭博新聞社記者提問，習近平是否將出席APEC領袖峰會，王毅表示，「中國是一個負責任的國家，我們從不缺席中方參與的重要的多邊論壇，關於中方是誰出席APEC，相關安排事宜，我們正在與各方保持溝通，會適時正式公布消息。」 王毅強調，「多邊外交是中國參與全球治理，推進人類命運共同體的重要領域，當然也是開展元首外交的重要平台。」 「習近平主席高度重視多邊外交。中國在全球治理當中發揮的作用越來越大，我們對全球治理的態度一言以蔽之，是倡導與踐行真正的多邊主義」，王毅指出，「因為中方認為，要構建人類命運共同體，就必須反對一切形式的單邊主義、反對陣營對抗、反對強權政治，就必須要堅定維護聯合國的權威與地位，堅持共商、共建、共享的全球治理。全球的事務要求大家商量著辦，治理的成果也要大家一起來分享。」

王毅認為，「亞太經合組織是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作組織，即將召開的APEC第13次領導人會議，應該是促進合作的大舞台，而非挑起對抗的角鬥場。作為世界上最大的發展中國家和APEC重要成員，中方願意順應國際社會期待，為APEC的成功發揮重要建設性的作用。」 王毅最後呼籲美方，「希望美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容的擔當，為會議的順利舉行來創造更好的條件。」