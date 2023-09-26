大林慈濟「不二坊」身心科總舖師團隊 溫暖手作低糖、低脂月餅

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過幾天就是中秋節，坊間各式月餅選擇多，大飽口福之餘也要擔心熱量過剩，嘉義縣大林慈濟醫院身心醫學科日間病房《總舖師團隊》特別推出低糖、低油脂「全素」栗子酥月餅，熱量大減又兼顧營養，特製素月餅在院區內的「幸福咖啡」就吃得到，許多醫護人員品嚐後，誇口感不輸知名店家，堪稱是大林慈濟版的「不二坊」。

大林慈濟院長賴寧生說，今年院方為犒賞醫院同仁，在中秋節前夕，委請《總舖師團隊》，推出低糖、低油脂限量「全素」栗子酥月餅，要讓辛苦同仁下午茶時光有提前過節的儀式感。日間病房職能治療師林俊佑表示，身心醫學科《總舖師團隊》長年以來不斷精益求精，研發推廣各式素美食，除提供員工「幸福咖啡廳」美味點心，也讓團員找回自我價值。

《總舖師團隊》今年為製作美味健康創意月餅，以栗子配芋泥、可可粉，摻白鳳豆搓出圓形內餡，再搭配低脂健康外皮，形成晶亮圓形素月餅栗子酥，其配方由總鋪師阿鴻師精心調配，以低糖、低油，健康為導向，有別一般以蛋黃為內餡，選擇用栗子替代，搭配芋泥與可可粉，混白鳳豆2種口味，風味極佳

「嚴選好油脂，以表感恩的心！」阿鴻師說，每天遠從高雄到大林慈濟醫院，因為在日間病房有家的感覺，一面復健、一面找到自我社會價值，且「團體凝聚力」上課，讓生活形成正向力量，這次經過討論，大家一起製作中秋節節慶應景月餅，將低脂低糖富有健康元素「全素」栗子酥月餅與醫院同仁分享。

院長室醫秘林庭光吃了特製月餅「非常驚豔」，表示坊間很難找得到不包蛋黃的「全素」栗子酥月餅，不但是中秋期間限量製作，只有在醫院內的「幸福咖啡」才吃得到，感覺特別幸福。

位於大林慈濟醫院側門「幸福咖啡」2012年底開幕，陪伴眾多醫護同仁與志工走過10年歲月，當醫護人員卸下繁忙醫務工作，休憩時間就能幸福空間免費喝咖啡、享用甜點。