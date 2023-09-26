中菲行助時尚業客戶 渡過東南亞斷鏈危機

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中菲行（5609）今（26）日透露助時尚業客戶，渡過東南亞斷鏈危機，主要經由客製化駐廠團隊與流程自動化的應用，協助客戶管理全球眾多供應商和買家交織所需的複雜運輸與物流服務，目前平均每月處理約100～200個貨櫃。

中菲行透露，這個從事紡織品與配件的製造商客戶，在印尼、越南、柬埔寨、中國、台灣、菲律賓等多國進行生產，其物流需求除了從兩岸運送紡織品與配件到東南亞，還有成品需運送到日本、美國、歐洲的買家。

因應客戶注重庫存的準確性，中菲行資訊團隊由EDI串聯來實現數據通透性，將庫存管理最佳化，並導入機器人流程自動化（RPA）降低人工輸入錯誤之風險，協助客戶處理每個月在其船運監控系統中的450多筆貨運資料，達到平均逾99％的準確性，並有效節省20％人力成本。

值得一提的是，時尚品牌在遭逢供應鏈波動時，往往須立即面對資金周轉風險，像是在2019～2021年疫情期間，亞太地區空運樞紐紛紛封城，加上海運運力短缺，供應鏈頓時中斷，造成巨大衝擊。

對此，中菲行除了透過全球服務網，應用多式聯運的客製化方案解決斷鏈問題，並在資訊平台上整合供應商管理、採購訂單（POMS）與承運商的管理和文件作業流程等物流關鍵資訊，還有兩名專案的駐廠員工，實地協助系統操作與即時解決問題，以掌握其在中國大陸與亞太地區之間的物流效率。

在時尚產業，若服裝飾品無法在主要銷售檔期內送達，極可能就淪為過季商品，無人購買或以打折出清，因此完整的全球服務網與彈性化的物流服務，實現全球供應鏈最佳化，更顯重要。