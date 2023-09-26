美債ETF息差雙賺 10檔爆紅1表掌握

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【旺得富理財網 李宗莉】美國Fed暫停升息，推升債市長多格局，觀察台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周發行受益權單位數增加最多的前10檔，過半是美國長天期公債ETF，周增都逾1.8萬張，其中00931B（統一美債20年）增幅以9.38%居冠；而本周開募的00933B（國泰10Y+金融債），每單位價格比同類ETF低一半，加上月月配搭平準金機制，有機會債息價差雙頭賺，適合小資與退休族群留意。

10年期美國公債殖利率觸及16年來新高，牽動美債ETF熱燒，投信法人分析，據Fed最新利率點陣圖顯示，年底前仍有升息1碼空間，2024年利率預估中值為5.1%，意即明年將啟動降息循環，有2碼的下行幅度，2025年、2026年也將各降息5碼、4碼，3年合計共11碼。

國泰投信基金經理人鍾郁婕表示，債券殖利率與價格呈反向關係，待啟動降息循環後，債券價格有望反彈、資本利得空間可期。

她也說明，影響價格彈升幅度的重點是存續期間，存續期間可用來衡量債券價格對利率的敏感度，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，也就是說，存續期間越長的債券，越能受惠於聯準會降息的利多。

以周一（9/25）才以15元開募的00933B為例，主打月月配息、加入收益平準金機制等2大特色，相當適合退休族或小資族，截至9/22止，追蹤指數的平均有效存續期間近12年，當利率下降1%，債券價格有機會上升約12%。

此外，受益權單位數周增8.55萬張至99.69萬張，增幅高達9.38%的00931B，上市僅1個多月，規模已來到143.17億元，逐步逼近追募門檻，堪稱近期的債券ETF吸金王。

統一基金經理人許雅惠分析，據9/23 FedWatch利率期貨數據，市場普遍認為Fed11月利率將按兵不動，即便12月再升1碼，也很有可能是本次升息循環的最後階段，後續預計將維持一段時間的高利率，最快於明年下半年開始降息。

按照歷史經驗，長天期美債殖利率通常會在Fed升息尾聲觸頂回落，投資人若在此前買進並持有，直到降息循環結束，有機會獲得殖利率回落帶來的資本利得空間。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。