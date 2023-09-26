債券ETF組合基金 聚焦債券息收

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今年以來全球股市受人工智慧（AI）產業行情震盪，高利率環境持續影響全球經濟，今年債券殖利率已經來到10年的最佳進場點，兆豐投信看好全球債券投資機會，推出「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」，從25日開始募集至28日，透過債券ETF組合基金，尋求全球各類型債券ETF的投資機會。

美國聯準會（Fed）如期保持基準利率於5.25％～5.50％不變，政策立場保持偏鷹派，主席鮑爾重申物價穩定的重要性，當前貨幣政策已達限制性水準，勞動市場逐步回歸供需平衡但仍偏緊，通膨趨勢下降但仍高於目標水準2％。

鑒於景氣動能較預期來得有韌性，Fed上修今年經濟展望，多數官員對今年再升息1碼的共識凝聚，但整體升息週期尾聲、通膨改善趨勢的方向性不變，市場看法對初次降息時點推遲至明年下半年。

兆豐投信表示，美國聯準會近期的表態，已把美債殖利率推上新高峰，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到10年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5％，相對能享有穩健性及收益率的成長趨勢，分批布局時點到，建議投資人掌握債市領債券息收。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF，組合成三大特色，包含1.風險更分散：多檔債券ETF組合起來，債券類別多元，風險更加分散、2.價格透明及流動性佳：定價透明度相較直接購買公司債券更高，具有良好流動性、3.交易金額及成本更具優勢：債券ETF規模持續增長，且ETF具有市場效率，交易金額及成本較具有優勢。

此基金之保管銀行為臺灣土地銀行，將發行新臺幣、美元二種幣別，同時有累積型及配息型，期能滿足投資人靈活運用資金的需求。