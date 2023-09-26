虛擬通貨商籌組公會 符合7要件才夠格加入

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經濟部公告修正商業團體分業標準，預計新增「虛擬通貨商業」類別，相關業者10月中旬就能申請組成公會。在台灣金融科技協會理事長蔡玉玲出面協調下，臺灣三大加密幣交易所與多家已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明的平台業者，率先成立臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組。

該小組最新會議討論，目前籌備小組的成員共有九家加密貨幣交易所和兌換所，和9月初首次籌備會議的成員名單有所差異，其中，萃科科技股份有限公司（Woo Network）退出籌備小組，新增三川通證股份有限公司（BitstreetX）正式加入籌備小組。

根據臺灣VASP公會籌備小組決議，業者需符合七項必備資格，才得以申請加入，包括：1、已完成洗錢防制法令遵循聲明，2、符合金管會之九大指導原則，3、擁有自己營運之平台，4、擁有錢包託管機制，5、擁有基礎之內部資安團隊，6、擁有健全之內部法律與法遵團隊，7、擁有法幣之銀行對接口，且法幣交付信託。

萃科科技股份有限公司（Woo Network）退出籌備小組即是因為尚未支援法幣，可能需待及公會成立章程完整時再直接申請加入公會。

擔任籌備小組召集人的XREX 交易所共同創辦人暨營收長蕭滙宗表示，現階段籌備小組將扮演重要之溝通與協調角色，秉持著中立、透明、公開、公正的原則，協助國 內虛擬通貨業者成立具有公信力的公會。

考量經濟部與內政部已公布之規劃與公會開放申請之時程，籌備小組計畫於 10 月中向內政部遞交公會申請，期許在今年底之前，正式成立臺灣 VASP 公會。