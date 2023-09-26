近兩年首見！ 泰國山竹驗出重金屬鎘超標 2.6公噸遭邊境攔截

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食品藥物管理署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，泰國進口山竹、日本進口冷凍丁香魚紛紛上榜，違規原因皆為重金屬鎘含量不符規定，其中丁香魚遭驗出鎘含量超出限量1倍以上，而泰國山竹過去違規情形多半是農藥超標，本次是近兩年來首見重金屬鎘超標。

食藥署每周二例行公布邊境檢驗不合格名單，本次共有9項，包括日本冷凍丁香魚、泰國山竹、荷蘭洋芫荽、緬甸黑芝麻、南非綠豆、羅馬尼亞蜂蜜牛奶風味餅乾、印尼木薯餅、泰國水果穀麥片、越南杯容器具。

佳和鮮果貿易股份有限公司進口2696公斤泰國山竹，遭檢出重金屬鎘0.06 mg／kg；依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於蔬菜及水果類限量為0.05 mg／kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，遭退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，泰國進口山竹近半年累計7批邊境檢驗不合格，前6批皆為農藥超標。由於佳和鮮果貿易股份有限公司先前已有一次違規，屬於累犯，今天起調整為逐批檢驗，至於其他業者進口的泰國山竹，則採加強抽批（20％到50％）。

連洋貿易有限公司自日本進口1萬8450公斤的冷凍丁香魚，遭檢出重金屬鎘0.11 mg／kg；依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為0.05 mg／kg以下，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，遭退運或銷毀。

林金富表示，日本進口丁香魚半年內累計2批不合格，針對曾違規的2家業者，調整為加強抽批，至於其他業者進口的日本丁香魚，仍維持一般抽批（2％至10％）。