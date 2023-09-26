《國際金融》這家外銀看好 日股2024續彈

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國銀行證券日本分公司（BofA Securities Japan）認為，日本股市強勁反彈的態勢，將在明年繼續擴擴大一級與二級股市的規模。

根據統計，2023年迄今，日本初次公開發行與增發股票的銷售量已超過200億美元，較去年同期暴增3.5倍。同時，若東證指數（Topix）以美元計算的話，已大漲約11%，超越全球相同其它指數。

美國銀行指出，日本股市表現與日企ECM（股票資本市場）之間通常會較落後，故日股漲勢在未來一兩年可望延續下去。股票資本市場跟DCM（債券資本市場）一樣，籌資者與投資者都是這些資本市場的主要參與者。

另外，日圓走貶、日本超寬鬆貨幣政策，加上通膨穩定等，東證指數也漲至1990年以來最高。東京證交所積極推動下，日本上市公司市值不僅增加，外資投資也比較積極。

美銀證券日本分公司表示，到目前為止，今年承銷的日股三樁二級股票的銷售量已突破10億美元大關，相較於去年只有一個。第一季時，日本郵政控股（Japan Post Holdings）釋出銀行部門，近86億美元等值股票，創下近兩年來全球最大的鉅額交易紀錄。

今年目前為止，日本藉由首次公開發行股票來籌資的金額，小於大宗交易與配售方式，但愈接近2023年底，新股銷售量正在回升。根據資料顯示，美國私募股權業者KKR，10月底想藉由晶片設備商國際電機（Kokusai Electric）的掛牌，拿到7.5億美元資金，可能會締造日本五年以來最大上市規模。