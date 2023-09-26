股匯雙殺！台幣貶至32.2元 創10個半月新低

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【時報資訊 沈培華】聯準會上周會議意外放鷹，美元續強，台幣續弱。新台幣兌美元開盤為32.150元，小貶0.2分，隨著台股盤中跌逾百點，台幣貶勢加重，最低32.217元，再創近10個半月以來新低。

聯準會上周表明今年還將再升息一次，且維持高利率的時間較預期更久，周一美元指數盤中漲0.49%達106.1，創下近10個月新高。今早仍守住106高檔。

台股周一收在相對高點，但新台幣續弱。25日，新台幣兌美元匯率以32.148元作收、貶值2.6分。

周一外資連6賣、賣超金額則縮減為30.95億元。外資9月來賣超1,335.9億元，創今年以來單月最大賣超金額的月份。

今日股匯齊挫，台幣早盤開低走低，新台幣兌美元盤中最低32.217元，貶值6.9角，來到「32.2字頭」再創本波低點，回探去年11月上旬以來最低匯價。目前台幣為32.196元，貶值4.8分。早盤至目前為止，新台幣兌美元匯價區間在32.150至32.217元。

美股本周一收高，但台積電(2330)今開盤跌4元至521元再探低，台股今(9月26日)同步開低，盤中跌逾120點至16,309點，跌落周一的最低點但守住上周五的波段最低16,202點。