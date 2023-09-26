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外資猛提款 台積電午盤過後摜破520元

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儘管台積電美股ADR昨（25）日反彈0.7％，但外資在台股調節台積電動作不停歇，呈現連6日賣超，合計賣超達126,197張，外資集中火力大提款，造成台積電沈重賣壓，今天午盤過後，股價失守520整數關卡，最低來到519元下跌6元、跌幅1.14％。

台股權王台積電今天積弱不振，聯發科及台達電也同步大跌約2.5％～3％之間，拖累指數約50點。台積電今天早盤有特定買盤護盤，力守520元的跡象明顯，但午盤過後賣壓出籠，最低下殺至519元，隨著股價急殺後，又有特定買盤低檔承接、再度將股價拉升至520元。

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