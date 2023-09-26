蔡衍明愛心基金會秋節送暖至澎湖 公益青年助居家電器檢修

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中秋佳節前夕，蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉－2023年中秋慰問」活動的送愛列車今跨海到離島澎湖，除致贈旺福紅包5000元、物資給弱勢民眾，為此次活動的100個家庭在中秋前夕注入一股暖流外；澎湖科技大學電機系的公益青年，更發揮所學，進行五戶關懷戶居家電器檢修服務，讓這些弱勢長輩倍感窩心，直呼「揪感心」。

蔡衍明愛心基金會三節送愛下鄉公益列車今開到澎湖縣，基金會課長周哲仁與澎科大公益青年一同造訪澎湖本島上的5戶弱勢家庭，在澎科大課外活動指導組專案管理員辛淑盡帶領下，先後前往馬公西衛及湖西鄉龍門村慰問這五戶。

國立澎湖科技大學與蔡衍明愛心基金會為了照護青年學子及關懷社會弱勢族群，共同合作推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉」2023年中秋節慰問活動。此次特別結合電機系學生進行關懷戶居家電器檢修服務，並藉此佳節前夕共同關懷照顧社區獨居老人及弱勢家庭，同時也讓大專學子們有發揮愛心回饋社會的機會。

鑑於很多弱勢邊緣家庭，因種種因素無法列入政府的低收入戶，蔡衍明愛心基金會與全國數十所大學合作，透過大專學子探訪真正需要幫助的個案，而澎科大青年志工社團，平日常走訪各偏鄉離島，瞭解哪些家庭需實質援助，因此在學生們的引介下，由基金會人員及師長帶領著學生志工至澎湖各關懷戶中致贈中秋節慰問金與愛心物資，同時進行居家老舊電器線路檢修，期許大家能過一個平安的佳節。

而此次｢公益青年送愛下鄉｣活動，透過青年志工學生的協助，走入社區訪查100戶縣內各鄉市需照護的家庭，並由基金會贈予每戶5000元的中秋節慰問金。

參與慰問的同學們有感而發的表示，很感謝學校與蔡衍明愛心基金會能給予大專青年志工有這個回饋社會的機會，在參與送愛下鄉活動中，他們感受到在偏鄉角落裡還有這麼多需要幫助的人，對於現在的他們能在衣食無憂的環境下成長，他們感到無比的幸運與珍惜，同時也呼籲學弟妹們能一起來加入送愛下鄉的行列，深入社區的每個角落去幫助更需要幫助的人。

財團法人蔡衍明愛心基金會自2015年起以各大專院校青年學子為主軸，結合各地區主要合作大學，發起｢公益青年送愛下鄉趣｣春節、端午節與中秋節三節青年公益送愛活動，由青年學子發掘生活周遭弱勢與獨（孤）老，幫助、感受並募集感人故事，推動年輕世代直接了解社會的真實面，放送更多「助人」與「盡孝」的正能量，也希望能擴大基金會照顧弱勢的層面，散播更多的愛照顧需要幫助的家庭，同時透過大專青年將愛傳送給大家。