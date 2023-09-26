債市慘遭血洗、巨鱷要放空 5大債券ETF重點一次看

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】美國政府關門倒數計時，信評機構穆迪（Moody’s）示警恐會對其「AAA」信用評級產生負面影響，讓美債殖利率再度飆升，十年期公債殖利率創2007年新高，國內人氣最高的元大美債20年（00679B）續創歷史新低價，而國泰20年美債（00687B）也跌破「3字頭」，債券ETF一片慘綠。

全球3大信評機構惠譽（Fitch Ratings）在8月的時候下調美國信用評等，從原先的「AAA」降至「AA+」，當時引發不小的股災，市場信心被打亂；由於標普（S＆P Global）更早在2011年便將美國信評降至「AA＋」維持至今，因此在3大信評機構中，目前僅剩穆迪仍維持最高的「AAA」評級。

穆迪的發話震撼債市，2年期和十年期公債殖利率飆升，債券投資人剉咧等今天開盤。

以目前美債人氣最旺、五日均量最大的前五大為例：

●元大美債20年（00679B）：開盤再度跳水，自「3字頭」失守後，今天已見「28字頭」，最低來到28.67元，截至中午12點左右成交量近5萬張，比昨天3.8萬張明顯放大。值得注意的是，雖然00679B的溢價幅度已經略為收斂，但今天盤中仍見0.87%的溢價幅度，投資人買進的時候宜留意。

昨天8大官股仍持續買進00679B，買超3100多張，為買超第4名。00679B上次配息0.28元。

●國泰20年美債（00687B）：開盤就跌破30元整數關卡，最低來到29.83元，截至中午成交量近3.5萬張，已經接近昨天1.2萬張的3倍。00687上次配息0.25元。

●統一美債20年（00931B）：以14.15元開盤，盤中最低跌幅將近2%，成交量到中午已經超過2萬張，為昨天9,000多張的1倍之多。00931B首次配息預計於9/30評價，10/18公告每單位配發金額，10/20除息。

●富邦美債20年（00696B）：今天以30.32元開盤，最低跌至30.31元，截至中午成交量逾9000張，和昨天9,600多張相近。00696B上季每單位配發0.23元。

●永豐20年美公債（00857B）：今開盤跌破「25字頭」，以24.75元開出，最低來到24.74元，截至中午成交量4,000多張，超過昨天2,200張近1倍。00857上季每單位配發0.34元。

債市遭血洗，有網友在PTT以「美債賠好多，加碼or停損？」為題，指出昨晚為美債屠殺日，10年債破4.5，30年債破4.6，都突破去年高點，TLT直債破去年低點，目前來到十年新低，問大家該如何是好？

網友支持買的「買來蹲、放著配，好蘇湖」、「美債不會輸！放20年」、「買ETF或直債沒什麼好怕的，順便借券多賺點利息」、「正二不要碰，正常都還有息可領，放久會回來」。

但也有不贊成，「高通膨環境下買債永無翻身機會」、「華麗炒底策略失敗」、「巨鱷阿克曼（不是古魯曼），已經嗆聲全力做空30美債，預估做到5.5%殖利率」、「不熟悉的東西不要想抄底…那就是賭博」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。