《產業》旭集天母店迎賓 饗賓餐旅Q4拚展12店

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】饗賓餐旅集團2023年下半年加速展店，續25日開出「饗食天堂」LaLaport台中店後，主打日料Buffet的「旭集」進駐台北天母、今（26）日開出品牌第4家門市。展望後市，集團規畫第四季一舉新展12家店，其中包括籌備中的新品牌預計於新北市亮相。

饗賓餐旅集團目前10品牌共72家門市，包括「開飯川食堂」27家、「饗食天堂」及「饗泰多」各11家、「果然匯」及「真珠」各6家，「旭集」4家、「小福利」3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗A Joy」各1家，以及「饗帶走EATOGO」外帶外送與「饗在家」電商平台。

饗賓餐旅集團此次進駐台北大葉高島屋5樓、開出「旭集」全台第4家店，為2019年品牌創立以來在台北的第2家店，全店規模498坪、344個座位亦為品牌第2大店，透過一餐區一名店的設計概念，以九大餐區提供頂級食材美饌，集合呈現日料最完整美食體驗。

緊鄰陽明山國家公園與士林商圈的天母被稱為台北後花園，台北美國學校和日僑學校的設立，使天母街區外語招牌與個性化商店林立，形成濃濃異國風。對此，「旭集」天母店因應當地特色，聚焦「和洋」做為室內裝修風格主軸。

「旭集」天母店以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾畫，呈現細緻浪漫、西風東漸的美好年代，結合日本九大經典工藝，透過每扇窗景瞥見庭園四季風光。開幕期間推出時令劍筍及海味限定料理，及用餐後給予Google評分就送旭集達摩、招財貓扭蛋活動。

展望後市，饗賓餐旅集團看好台灣餐飲市場需求，第四季規畫大舉新展12家店，包括「開飯川食堂」及「饗泰多」各3家，「真珠」及「小福利」各2家、「旭集」1家及籌備中的新品牌。據了解，新品牌為高樓層餐廳、預計將於新北市迎賓。