陸發布「人類命運共同體」白皮書 王毅：反對脫鉤斷鏈小院高牆

今年是中國國家主席習近平提出「構建人類命運共同體」理念十週年。中共中央政治局委員、中國外交部部長王毅今天（26日）表示，中方反對脫鉤斷鏈、「小院高牆」，抵制保護主義、單邊制裁，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系。王毅說，下個月，中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，願以此為契機與各方共謀發展大計。

大陸國務院新聞辦公室今天（9月26日）上午發佈《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，並於上午10時舉行新聞發佈會，請中央政治局委員、外交部部長王毅等官員出席。

王毅表示，今年是習近平提出構建人類命運共同體理念十周年。十年來，構建人類命運共同體的理念內涵日臻完善。從國事訪問到多邊峰會，習近平在多個國際場合就這一重大理念進行系統闡述，把國際社會的認知不斷引向深入，逐步形成了以「五個世界」為總目標，以全人類共同價值為價值追求，以構建新型國際關係為根本路徑，以共建「一帶一路」為實踐平台，以全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為重要依託的科學理論體系。

王毅表示，十年來，構建人類命運共同體的外交實踐碩果累累。從雙邊到多邊，從區域到全球，中國已經同數十個國家和地區構建了不同形式的命運共同體，全球發展倡議、全球安全倡議得到100多個國家明確支持，全球文明倡議提出不久就獲得多國積極響應。在衛生健康、氣候變化、網路安全等人類社會面臨的重大挑戰領域，習近平主席也提出致力於構建命運共同體的中國方案，為妥善應對全球挑戰、完善全球治理貢獻了智慧力量。

王毅表示，十年來，構建人類命運共同體的國際共識日益擴大。人類命運共同體連續六年寫入聯大決議，並多次寫入上合組織、金磚國家等多邊機制決議或宣言，獲得了國際社會特別是廣大發展中國家的理解和支持。越來越多國家和人民認識到，這一理念反映了追求和平、正義、進步的心聲，匯聚了共建美好世界的最大公約數，對於推動各國團結合作、共創人類美好未來具有重要意義。

王毅表示，過去十年的成功實踐再次證明，構建人類命運共同體，是把握歷史規律、推動人類發展的必然選擇。世界歷史發展到21世紀，人類日益打破地理、民族、文化的界限，生活在同一個地球村，形成利益交融、安危與共的利益共同體、責任共同體、命運共同體。近年來我們雖然遭受了貿易戰、新冠疫情、地緣危機的困擾，但全球化大潮仍然在曲折中奔騰向前，世界經濟的大海沒有也不會退回到孤立的湖泊河流。各國人民深刻認識到，面對愈演愈烈的全球性危機，沒有誰能獨善其身，也沒有誰能包打天下，只有同舟共濟、團結協作，才能跳出戰爭與和平、繁榮與衰退、秩序與混亂的歷史週期。

王毅表示，構建人類命運共同體，是順應時代潮流，提升全球治理的正確方向。一切劃時代的理論都必須適應時代發展進步的需要。霸權主義、強權政治的舊思維，早已無法適應21世紀的新現實。國際社會強烈意識到，要避免新的冷戰，走出文明衝突的困境，國際關係理論必須進行創新。構建人類命運共同體理念實現了對傳統國際關係理論的揚棄，主張以和平發展超越衝突對抗，以共同安全取代絕對安全，以互利共贏摒棄零和博弈，以交流互鑒防止文明衝突，以生態建設呵護地球家園，為國際關係理論開闢了嶄新範式，也為全球治理改革貢獻了中國智慧。

王毅表示，構建人類命運共同體，是堅持和平發展，致力合作共贏的應有之義。人類命運共同體理念源自天下為公、協和萬邦等中華優秀傳統文化基因，體現了中華民族自古以來對人類社會的美好憧憬。當前，推動構建人類命運共同體已經載入中國憲法和中國共產黨黨章，並成為中國式現代化的本質要求之一。這充分說明，中國致力於走出一條不同於西方傳統大國的現代化道路，將和平發展作為我們的戰略選擇。在推動構建人類命運共同體的進程中，中國將把自身發展寓於各國共同發展之中，把自身的前途命運和人類的前途命運緊密聯繫起來，不斷以自身新發展為世界提供新機遇，為人類和平與發展事業注入更強動力，作出更大貢獻。

王毅表示，當今世界正處於百年未有之大變局，地緣競爭日趨激烈，冷戰思維沈渣泛起，強權霸凌行徑危害日深，恐怖主義、網路攻擊、跨國犯罪、生物安全等非傳統安全挑戰持續上升，人類社會又一次走到了何去何從的關鍵當口。建設一個什麼樣的世界，如何建設這個世界，是我們必須答對的考卷。兩次熱戰、一次冷戰殷鑒不遠，陣營對抗、零和博弈沒有前途。惟有構建人類命運共同體，才是世界各國人民希望所在。光明不會自動到來，未來需要攜手開創。

王毅表示，我們要為持久和平凝聚更大合力。關鍵是尊重各國主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度。要積極踐行真正的多邊主義，使世界多極化進程更加平等、更加有序。要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。

王毅表示，我們要為普遍安全創造有利環境。關鍵是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持通過對話協商解決國家間分歧和爭端，重視彼此合理安全關切，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。要更好統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等領域對話合作，共同做好風險防範。

王毅表示，我們要為共同發展注入更強信心。關鍵是引導維護全球化正確方向，反對脫鉤斷鏈、「小院高牆」，抵制保護主義、單邊制裁，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系。要推動發展問題重回國際議程的核心，讓發展中國家更好融入國際分工，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。下個月，中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，我們願以此為契機與各方共謀發展大計，共譜合作樂章。

王毅表示，我們要為文明互鑒提供不竭動力。關鍵是堅持文明沒有優劣、高下之分，價值觀不應當成為政治工具，更不能變成對抗武器。要倡導平等、互鑒、對話、包容的文明觀，倡導不同文明和平共處、和諧共生，反對鼓譟所謂「民主和威權」二元對立，反對將自己的價值觀和模式強加於人，共同推動人類文明實現創造性發展，夯實各國關係發展的民意基礎，促進各國人民相知相親。

王毅表示，我們要為生態保護採取更多行動。關鍵是踐行人與自然和諧共生的理念，牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的意識，讓綠色發展理念深入人心，讓全球生態文明建設行穩致遠。要堅持走低碳、循環、可持續發展之路，共建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，攜手保護好人類賴以生存的地球家園。