3清運業者違法夾帶外縣市垃圾 北市環保局共開罰18萬送辦

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台北市環保局今（26）日指出，為杜絕清運業者夾帶外縣市垃圾流入北市焚化廠，試圖賺取不法價差，近2個月破獲3家垃圾清運業者以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，欲將外縣市垃圾運入北市焚化廠處理，除依違反《廢棄物清理法》各別重罰6萬元外，並以業務上涉嫌偽造文書，依法移送司法偵辦不當得利。

環保局表示，全國垃圾清運業者（廢棄物清除機構）車輛皆已全面裝置GPS即時追蹤系統，部分業者試圖以夾帶、轉運方式躲避GPS追蹤稽查。

環保局指出，經稽查人員首先於焚化廠落地檢查，發現垃圾有大量標示非台北市地址，經埋伏可疑地點並拍照錄影，證實以合法產源掩護非法產源方式，欲將外縣市垃圾夾帶進入北市焚化廠，以賺取不同焚化廠收費之價差，最高每公噸價差可達6000元，當下查扣違規車輛要求業者運往其他合法機構處理廢棄物，且北市焚化廠不再受理該業者廢棄物進廠。

環保局強調，受託清運廢棄物，依法應取得公民營廢棄物處理廠同意代處理文件，始得將廢棄物送往處理，如持造假廢棄物隨車證明文件，欲將非經同意代處理之產源運入該焚化廠（垃圾處理廠），依《廢棄物清理法》第48條「於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。」

環保局重申，近3年針對夾帶外縣市垃圾流入北市焚化廠，已移送13家垃圾清運業者，其中1案經士林地方法院與台灣高等法院均判決有期徒刑緩刑確定，並沒入不當所得343萬餘元，且已量刑確認，其餘各案仍陸續偵辦中，請各廢棄物清除機構等代清業者恪遵法令，勿以身試法。