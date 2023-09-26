第12屆台灣小姐複賽激烈 混血佳麗、網紅、聲樂家同台爭霸

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2年1度的台灣小姐選拔活動，迄今已邁入第23年。今年第12屆活動展開，近日在高雄舉辦複賽，17位佳麗各顯神通，有台日、台美混血，也有網紅、聲樂家等爭霸，穿上泳裝展現身材與自信，最後共選出15位入圍總決賽佳麗，將在11月25日移師台北。

歷經9月10日台中潮港城初賽後，複選才藝賽近日到高雄，17位佳麗拿出個人的絕活，下一階段將参加10月22日在花蓮的外景泳裝比賽及桃園中原大學的客家風采國服賽，總決賽則暫定11月25日在台北登場。

特別的是，這屆佳麗有2位是台日、台美混血，也有從阿根廷回國参賽及原住民、新住民第二代等，更有多位網紅及聲樂家、舞蹈家，還有選美戰將挑戰台灣小姐，其中1對最年輕的姊妹花一起報名並一起入圍複賽。

台灣小姐選拔大會主任委員潘逢卿表示，活動主要是拔擢熱心公益的優質台灣女青年，以樹立優良女性典範，共同宣揚台灣美儀有愛的世界觀。總決賽當選前6名並有機會出國代表台灣参加國際選美賽事，為台灣爭取榮耀，並做好柔性國民外交。

這次參賽佳麗學歷都很高，國立大學碩士生就有3位。複選才藝賽選出特殊才藝前3名分別為冠軍陳思宇、亞軍都村思依耐、季軍林沛瑢，加總自選泳裝分數晉級總決賽佳麗有林沛瑢、陳思宇、都村思依耐、邱邑函、林佑儒、呂婕瑜、何雅筠、謝沛苡、陳楊佳、葉妤珊、吳品儀、王蕾、林筠容、游雅晴、鐘惠琳等15位。