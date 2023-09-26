《電週邊》宏碁攻電競 新螢幕上市

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【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)Acer電競螢幕Nitro XV2系列，最新推出全新升級180Hz的27吋電競螢幕Nitro XV272U V3，搭載QHD 2K IPS 顯示面板，具備HDR 400認證，細膩的畫面品質達到 95%的DCI-P3廣色域，及Delta E<2色彩準確度，提供高度清晰的畫面呈現及無可比擬的色彩鮮豔度；亦採用AMD FreeSync Premium技術，消除螢幕畫面撕裂、減少延遲，提供超流暢的遊戲快感，且具備原生180Hz螢幕刷新率的IPS面板，其0.5毫秒（G-to-G）超低反應時間，流暢處理快速移動中的動作和迅速轉場，享受毫無延遲的遊戲體驗。外加Acer BlueLightShield Pro 超低藍光技術，由TUV德國萊茵認證，採用真正的低藍光面板以確保色彩不失真，護眼的同時不再犧牲色彩。

Acer Nitro XV2全系列螢幕提供玩家多樣的螢幕選擇，不僅是2K 180Hz新上市的 XV272U V3，也有旗艦熱銷無反射XV272U RV、4K低藍光XV272K LV、2K 300Hz 高更新率XV272U KF，皆支援Acer Game Mode 模式，提供包含動作、競賽、 運動、使用者、標準、節能、圖像及電影八種預設的顯示模式，透過快捷鍵或螢幕顯示畫面（OSD）上的設定選單，即可輕鬆依據顯示的內容調整設定呈現最佳的視覺效果。

玩家能透過內建黑色強化功能（Black Boost）設定，挑選 11 種不同的黑色等級，使玩家能清楚偵查敵人位置、躲避掩護，或是確認賽道上的路線方向，強化遊戲中的視覺效果取得最佳優勢！

除優質遊戲體驗外，也讓玩家玩得輕鬆舒適，搭配護眼Acer VisionCare 3.0技術，結合Acer LightSense、ColorSense、ProxiSense及BluelightShield Pro等多種護眼科技，減緩重度玩家的眼部壓力，提供更舒適的觀賞體驗，例如，Acer LightSense會透過偵測環境中的光線，隨時調整顯示器亮度；Acer ColorSense則會依據環境自動調整螢幕色溫等。玩家也可透過Acer Display Widget調整顏色設定，以及11種預設螢幕調校配置，輕鬆整理多重視窗。Acer ErgoStand符合人體工學設計，角度可達 -5度 至 25度，輕鬆傾斜、翻轉、旋轉和調整高度，可適應各種需求，帶來最舒服的觀賞體驗，不必再擔心脖子酸痛。快來各門市通路體驗Acer Nitro XV2系列螢幕的暢快舒適！