兆豐銀領先公股開辦私銀 財次長讚個金表現佳

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兆豐銀行今（26）日宣布率公股銀行之先，推出私人銀行服務。兆豐銀表示，私人銀行業務將對標外商銀行同業規格，針對金字塔頂端客群打造國際級金融服務。財政部長阮清華致詞時表示，公股行庫向來以企金見長，樂見兆豐銀個金占整體獲利比例逐漸成長。

兆豐銀表示，許多企業家第一代在面臨事業交棒和退休階段，對於家族財富傳承和事業接班等議題，卻往往尋求外商銀行或海外私人銀行協助。兆豐銀行董事長雷仲達指出，兆豐銀行私人銀行服務比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自詡成為公股第一，更要躋身亞洲一流私銀品牌行列。

阮清華致詞時表示，兆豐銀在2020年為第一家公股行庫獲准承辦高階資產服務，經過三年的努力 ，4月份兆豐銀行達到AUM資產規模冠軍，6月份以些微之差站上亞軍，他認為，最近大陸的經濟狀況不是非常好，台商持續撤出，這是另外一個契機，相信兆豐銀會把握此機會，將來成長無可限量。

阮清華也指出，近年公股行庫企金做得比民營好，但消金部分比較弱，兆豐銀除了財管以外，也在信用卡等業務相當努力，個金占金控的獲利比不斷提高，2020年大概佔比逾21％，2021年成長到23.04％，今年預算數也達到26％，可見兆豐銀已經準備好要轉型，期許兆豐在企金、消金兩個引擎上都有佳績；他也希望國內至少有一家公股行庫不純粹靠企金，而是能夠靠全方位的成長，建構非常穩健的獲利結構。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求。為了完善客戶服務，兆豐銀行集結了內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，且在海外擁有多達39個服務據點，提供客戶最即時的國內外金融解決方案。

陳昭蓉強調，私人銀行的客戶非常注重隱私。兆豐私人銀行的服務提供單一窗口接觸，搭配專屬的專家團隊協助，提供差異化服務平台。