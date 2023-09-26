大陸首條城市空中軌道旅遊線 武漢光谷開通

大陸微信公眾號「武漢發布」9月26日消息，光谷空中軌道旅遊線投資建設方光谷交通、光谷旅投共同發布，26日上午10時，光谷空軌旅遊線正式對外開放迎客。空軌列車線路全長10.5公里，共設6個網站；初期營運時間：首、末班車為早8點至晚8點。成為大陸首條開通營運的空軌線路。 即日起，遊客可通過線上、線下等多種途徑購票，並通過手機刷碼或刷臉進站上車，乘坐「光谷光子號」，盡情體驗「人在空中游，景在窗外動」的科幻感，暢遊「一站一景，九橋相連，一橋一風光」。 目前，開通一期工程，線路全長10.5公里，共設6個網站。 空軌列車採用全自動無人駕駛模式營運，最高運行時速60公里，初期採用2節編組，最多能容納220餘人，同時可在2-3節車廂之間靈活編組，適應不同客流運輸需求。 光谷空軌開通運營初期，每天運營時間為8：00—20：00，發車間隔為10分鐘，後期根據實際情況可調整運營時間和時刻表。 光谷空軌車票的票種類別，分為：月票、單次票和單日票三種。其中，月票120元（人民幣，下同，約合新台幣528元），日均4元，一個月有效期內、每日乘坐不限次數。單次票和單日票，開通之日起、至此次國慶長假結束，統一為30元。 自開通之日起，登錄「光谷空軌旅遊線」APP、微信小程式、支付寶小程式等購買；或抖音平台搜索「武漢光谷空軌」購票；或在車站自助售票機、客服中心現場購買。 購票後，通過手機刷碼或刷臉進站。 光谷空軌旅遊線位於光谷中心城區域，光谷中央生態大走廊東側，人員、車流量較大。武漢本地遊客建議乘坐地鐵11號線到達光谷四路站，前往空軌高新大道站上車；或乘坐有軌電車L2線到達光谷四路站，前往空軌高新二路站上車；外地遊客，建議在漢口站、武昌站、武漢站、武漢東站到達武漢後，通過地鐵換乘，到達地鐵11號線光谷四路站，前往空軌高新大道站上車。 因逢大陸十一長假，或其他節假日期間自駕前往乘坐空軌，周邊停車較難，建議自駕者盡量首選乘坐公共交通，如確需自駕，建議前往空軌九峰山站（車輛可停靠在光谷公共服務中心P2停車場）上車；或駕車前往空軌高新二路站、高新四路站上車。