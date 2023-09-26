家居設計》台中簡約派紳士宅邸開箱

推開大門而入，這座位於台中的暗黑的紳士宅邸透露出一股洗練成熟的高級感，喜愛拳擊健身的屋主，還在家中替自己預留了一塊每個男人都夢想的安靜角落。

在忙碌的時日中為自己保留一個無人打擾的私密時刻，無疑是一種必要之浪漫。由於過去多住透天別墅從來沒有住過大樓，屋主起初很擔心會不習慣。但所幸這棟新建案，社區結構單純、格局方正，又不會太過浮誇，對於他來說「剛剛好」。一如他斯文內斂的性格，全身黑的低調搭配中也富含設計層次，屋主對空間的訴求也同樣強調簡約。他期待消減過多奢華元素，但又不能太「輕」到不穩重，因此如何在看似簡單的空間中擁有實用性且保有寬敞舒適，且並利用細節來呈現一定程度上的質感成為一大考驗。

屋主與大雄設計總監林政緯碰面後即一拍即合，並放手讓其發揮。林政緯希望透過設計強調出住宅的獨特性，從屋主本身的美感去做延伸，而非只是把所有物品用到頂規：「如果做太多會變得匠氣且沒有靈魂，要拿捏出剛剛好的味道與高質感是我們的追求。」於是，一個擁有現代俐落質感的住家，呈現出不偏不倚的優雅。

穿越虛實的開放空間

「家對我來說是一切事物的第一順位，與家人相處的時間是最重要的，提升相處時光的品質，勢必要有一個很棒的公領域」屋主平常理想的生活是和家人一起吃早餐，以及哥哥一起在客廳打一場《NBA 2K》遊戲。

為了滿足家人間的陪伴需求，公領域被設計成開放性。為了讓空間軸線拉到最大，林政緯特別將原有空間配置做了大量瓦解，消除厚重感。在健身空間和餐廳之間，也透別透過充滿輕盈感懸浮壁面端景和壁爐設計形塑出半界定的空間，在若隱若現的虛實穿透間，突出鮮明個性。

放眼望去，空間在線性語彙下擁有高度的簡約統一感，但是細看則用了許多不同媒材如漆、木皮、玻璃等去做對話，跳出視覺上的活潑性與層次。燈光設計上也避免全面亮，透過大量點狀、坎燈或側面窗帶和地面透射的燈源的烘托，讓空間更體現出沈穩氛圍。屋主本身對細節也是高度講究，會親自挑選搭配空間的配飾從音響、公仔到品酒的器皿等，把自己的品味偷偷藏在空間中，懂的人自然會明白。

時尚的健身拳擊角落

有趣的是，屋主有一個獨特的喜好—「拳擊」，因此家中有一個罕見的練拳空間：「拳擊是我認為最深奧有趣卻被誤解最多的運動之一，學習拳擊其實是需要冷靜並融入很多思考，節奏控制、距離計算、體能調配與身體協調的種種，它帶給我生活上有很多的幫助。」屋主說其實打拳其實越「靜」才能看清對手的路數，因此還曾上榜世界排名最難的運動。

然而，不像一般居家健身空間置放太多器材顯得雜亂，這間屋子的健身區只有拳袋和單槓，兩樣皆能在日常輕鬆使用並為設計帶來加分。屋主認為有一個開放空間能好好做引體向上和一些徒手運動十分享受。

「在單椅上聽著火爐的白噪音是最放鬆的。」健身區還特別放上一個Antonio Citterio設計的Mart主人椅，和拳袋的位置互相對望，不只透過家具創造出空間感，更是男人的理想私密空間。

迷人堆疊的餐敘空間

一個溫馨的家，似乎少不了和與家人和親友小酌餐敘時刻，林政緯特別將原來封閉性的廚房空間大樑和壁面透過嵌入手法和高低錯位，不只消弭了壓迫性，堆疊出藝術般的視覺層次。中島分為吧檯和早餐區，不只讓屋主可以自由定義機能，隨時也讓公領域格局更加方正延伸。

同時，廚房在後方壁面端景和中島的石材上也交相呼應，透過石材原生的紋理相呼應。在廚具和收納櫃體上也做了媒材上的巧趣搭配，誘發人們從味蕾衍伸而出的美好想像。令人印象深刻的還有深木色的餐桌空間，在大燈罩的朦朧光源籠罩下，格外寧靜。

紳士的精品臥房

推開隱身在壁面的門片，舒適的書房空間立現，屋主表示：「因為工作需要，有一個私密的書房空間非常重要，在這我可以有足夠的空間和氛圍靜下來思考。而兩側的出入口分別直接與公領域和私領域連接，也是我很滿意的地方。」

沿著獨特雙弧線線切角的過道走進去，視覺上的轉折令人驚喜，後方臥房空間也逐步自眼前揭開，暗黑色調像電影場景般，烘托出一種超現實的時尚氛圍，深色床頭櫃體更加深了時髦感。

衣櫥空間在燈帶的照明下盡顯低調奢華，關燈時則轉身成鏡面，透過折射放大空間尺度。特別挑選的低床組讓睡眠區呈現出一種令人心安的包覆感，在壁燈和玻璃鏡面的反射下如同一座伸展台般往陽台空間一路延伸。接著，屋主也帶我們走進他另一個隱藏在曲面牆中衣帽間，男人的衣帽間沒有太多裝飾，乾淨而俐落，收拾出令人傾心的整齊視感。

漂浮的黑盒子浴室

不過，最令人聽嘆的莫過於在臥房中的透明浴室空間，臥房的壁面被打掉，成為了一座超級時髦個性的漂浮浴室，玻璃外外牆構成的「黑色盒子」在空間中一點也不違和，不只天花板和出風口都統一為很酷的黑色調，搭配黑色百葉也非常有時髦。燈開關間，幽微的光芒中藏不住奢華和神秘感。如果說屋子是一個人最好的名片，這間宅邸雖然話不多，但是扼要地展示了無比沈穩性格的態度。

大雄設計

地址：臺北市內湖區文湖街82號2樓

電話：02 2658 7585

Tatler Homes 9月號。

本文出自 Tatler Homes 9月號

作者／Pin Huang

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