莫德納XBB今開打 3大公費疫苗接種一次看

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【中時新聞網 莊楚雯；中時 陳怡誠】秋冬是呼吸道傳染病的高峰期，疾管署即起陸續開放新冠肺炎、流感、 肺炎鏈球菌等3款公費疫苗供符合條件的民眾接種，今天先開打的是「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗，首波開放65歲以上長者施打，接種者會提供500元以下衛教品及10劑快篩。

接著下周一（10月2日）開打公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，公費流感疫苗第一階段施打對象為65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者，以及國高中職以下學生、6個月內嬰兒的父母、6個月以上至國小入學前幼兒、醫護、長照機構從業人員等，肺炎鏈球菌疫苗對象為65歲以上長者，依過去是否施打過，分3階段接種，《中時新聞網》整理3款疫苗接種時間、對象及條件，供民眾參考。

（1）新冠疫苗

9月26日起開打，品牌為莫德納XBB.1.5疫苗，接種對象為滿6個月及以上兒童、青少年及成人，分成3階段接種。

第1階段：9月26日起65歲以上長者施打

第2階段：10月2日起醫護人員開打

第3階段：暫訂10月9日開放全民接種

疾管署長莊人祥表示，無論先前是否完成3劑疫苗接種，或是否打過次世代疫苗，都建議9月至明年9月接種一劑XBB.1.5疫苗，能提升中和抗體效價，對於新冠感染具有保護力。

（2）公費流感疫苗

10月2日起開打，疫苗品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。

第1階段：10月2日起施打對象涵蓋65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者、6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒之父母、國小、國高中職、五專學生、醫護、長照、托育、禽畜業從業人員。

第2階段：11月1日起供50至64歲無高風險慢性病成人接種。

（3）肺炎鏈球菌疫苗

10月2日起施打，65歲以上民眾可免費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗PCV13及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗PPV23，依過去是否施打過分成3階段施打。

第1階段：10月2日起曾接種過PCV13或PCV15，且間隔至少1年（高風險對象需間隔至少8周），可接種1劑PPV23。

第2階段：11月27日起，從未曾接種過PCV13或PCV15，以及PPV23者，可公費接種1劑PCV13；之後至少間隔1年（高風險對象至少間隔8周），可再公費接種1劑PPV23。

第3階段：12月25日起曾接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。