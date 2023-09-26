向台積電招手！ 墨西哥北部州：這能源我有

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【時報編譯柯婉琇】墨西哥北部索諾拉州（Sonora）州長杜拉索（Alfonso Durazo）在台北表示，由於台積電(2330)在美國亞利桑那州投資400億美元設廠，墨西哥索諾拉州希望透過一項新的大規模太陽能發電場項目向接壤的加州和亞利桑那州出口清潔能源，並加入這個晶片供應鏈。

作為墨西哥總統歐布拉多具代表性的太陽能開發計畫，座落於索諾拉這個邊境州的Puerto Penasco太陽能發電廠第一期工程已在今年2月落成。該國政府官員曾表示，這個計畫可能再納入4座發電廠。

杜拉索表示，這個名為「Plan Sonora」的太陽能計畫不僅有助於改善地方與國家電網的連結，還可以將太陽能電力出口到美國，「不僅是亞利桑那州，還有加州。這是該計畫目標的一部分．我們希望將我們的州變成清潔能源的出口者，尤其是針對半導體和電動車產業」。

杜拉索並表示，他在台北期間將與蘋果主要供應商鴻海(2317)會面，討論在該州投資的可能性，但沒有與台積電會面的計畫。

鴻海已將電動車列為未來的重點發展項目，該公司在墨西哥有大量業務，但在索諾拉州沒有工廠。

杜拉索表示，我們對鴻海的興趣是設立半導體工廠，並最終設立電動車部分或全部階段的工廠。

索諾拉擁有大量的鋰礦藏，墨西哥總統歐布拉多今年初已將其納入國有。鋰是電動車電池的關鍵原料，但墨西哥尚未開始生產這個金屬。

杜拉索表示，他希望他的州也有一座台積電晶片廠。杜拉索此行也將參訪台積電製造大多數晶片的新竹科學園區。