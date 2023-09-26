第3季新車安全評等出爐 FORD KUGA僅獲三顆星

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財團法人車輛安全審驗中心今（26）日公布今年度第3批「台灣新車安全評等」的2款車型評等結果：銷售第5名的FORD KUGA因為兒童保護領域評分僅48％獲三顆星，因此整體是三顆星評等；銷售第6名的FORD FOCUS則是五顆星評等。

交通部推動「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，依照前一年度銷售量，今年起每一季度公布2款新車安全評等。今年已依序公布TOYOTA COROLLA CROSS（五顆星）、TOYOTA RAV4（五顆星）、TOYOTA COROLLA ALTIS（五顆星）、HONDA CR-V（三顆星）。預計12月底公布第4批NISSAN KISKS及TOYOTA YARIS等2車型評等結果。

車安中心說明，FORD KUGA的四大安全領域得分是成人保護87％、兒童保護48％、行人保護76％及安全輔助57％，雖然除了兒童保護領域之外其他3項都是五顆星，但依據星級評等規定要從最低獲分來評等，因此KUGA車型整體評等是三顆星

FORD KUGA的5款車型有3款引擎系統1496 c.c.汽油適用評等。「成人保護」撞擊試驗多被評為優良或良好，僅更嚴苛試驗條件的側方立柱撞擊，因胸部遭側向撞擊時肋骨壓縮量較大，被評為「差」；後排座椅鞭甩試驗因頭枕有效高度不足，遭後方車輛追撞時易使乘員頸部產生鞭甩效應，被評為「不良」。

「兒童保護」部分，FORD KUGA前方偏置撞擊中10歲兒童人偶向前移動時，因安全帶從肩上滑落影響束縛效果，遭到扣分；另僅可安裝通用型及ISOFIX的兒童保護裝置，但因第二排左側及右側座椅位置未有ISOFIX標識不符合安裝規定，故ISOFIX兒童保護裝置的安裝項目不予給分。另該車型未具備可安裝i-Size兒童保護裝置的功能。

「安全輔助」部分，FORD KUGA的安全帶提醒裝置無法有效偵測第一排乘客座的乘員，且駕駛座部分警示功能未符合規定，故不予給分。

FORD FOCUS的四大安全領域得分是成人保護94％、兒童保護89％、行人保護82％及安全輔助93％，整體評等五顆星。FORD FOCUS的8款車型都適用評等。FORD FOCUS僅「行人保護」頭部衝擊試驗時，當頭部撞擊至車輛A柱及其周圍擋風玻璃底部的保護性能評為「差」或「不良」，其餘撞擊試驗多是「優良」或「良好」評等。

值得一提的是，KUGA跟FOCUS兩款車型的前方偏置撞擊試驗駕駛座腳踏區有破裂，對於足部恐造成嚴重傷害，故予以扣分。